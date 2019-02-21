Бушуев: «Автобуса у ворот „Краснодара“ мы не увидим»

Бывший тренер «Мюнхена 1860» Денис Бушуев поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Байером» и «Краснодаром». Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

В первом матче с «Байером» игра «Краснодара» понравилась, хотя и было видно, что они только вышли из отпуска. Сыграли очень хорошо, да, подсели в концовке, но нужно помнить, что «Байер» сейчас на подъёме. Сегодня нужно забыть ту игру и постараться забить в гостях. У «Краснодара» хорошие шансы на проход. Для «Байера» это будет четвёртая или пятая игра за 12 дней, при таких скоростях не каждая команда выдержит большой темп, они не смогут сыграть так, как играют в Бундеслиге. «Краснодар» доказал, что он умеет играть в футбол, а в Бундеслиге очень мало команд, которые играют в такой футбол, как «Краснодар».

Для тренера «Байера» тяжело подобрать игру команды под «Краснодар», потому что они только вышли после паузы, им было бы легче, если бы у «Краснодара» не было паузы. Понятное дело, что в «Байере» побаиваются матча, потому что не знают, как может сыграть «Краснодар».

Активно прессинговать «Краснодару» в гостях будет очень тяжело, поэтому они будут играть в смешанный футбол. При этом они не отойдут от той игры, которую они показывали в первом круге, от своей философии. Автобуса у ворот «Краснодара» мы не увидим, думаю, все ребята там понимают, что можно не просто играть, а выигрывать. Этот матч у «Краснодара» получится качественнее, чем первая игра, думаю, матч закончится 2:2.