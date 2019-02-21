ЦСКА продлит контракт с травмированным Дзагоевым

По информации журналиста Василия Конова, ЦСКА планирует продлить контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым, который сегодня перенес операцию в связи с травмой крестообразной связки колена.
Увы, но как и ожидалось, у Дзагоева кресты. Сезон закончен. Выздоравливай, Алан!
По той информации, что слышал, ЦСКА не намерен бросать Дзагоева в столь сложной ситуации и продлит с ним контракт, но, уверен, что вопрос понижения зарплаты станет ключевым, так как возраст и обилие травм не проходят бесследно. Думаю, что в такой ситуации Алан пойдет на предложение клуба, а ЦСКА в очередной раз подтвердит, что своих не бросает.
В Спартаке давно бы выгнали и даже в Тарасовку не пустили бы.
Как говорит лоп по-свински.
В Спартаке давно бы выгнали и даже в Тарасовку не пустили бы.
Как говорит лоп по-свински.
Здоровья тебе Алан, болельщики с тобой!!!
Здоровья тебе Алан, болельщики с тобой!!!
P.S. за государственные халявные безвозвратные бабки мог бы Зенит и благородней поступить с Данни ! Стыдно за расхитителя государственной собственности !!!
P.S. за государственные халявные безвозвратные бабки мог бы Зенит и благородней поступить с Данни ! Стыдно за расхитителя государственной собственности !!!
ЦВБП!!!
ЦВБП!!!
Алану здоровья!!!
Алану здоровья!!!
По имеющейся у него информации, вы посмотрите.
Нечего на свет такую щекотливую тему выносить, если точно не уверен.
По имеющейся у него информации, вы посмотрите.
Нечего на свет такую щекотливую тему выносить, если точно не уверен.
Гинер красава.
цска своих не бросает, а кидает.
Гинер красава.
цска своих не бросает, а кидает.