ЦСКА продлит контракт с травмированным Дзагоевым

По информации журналиста Василия Конова, ЦСКА планирует продлить контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым, который сегодня перенес операцию в связи с травмой крестообразной связки колена.

Увы, но как и ожидалось, у Дзагоева кресты. Сезон закончен. Выздоравливай, Алан!