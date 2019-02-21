«Зенит» - «Фенербахче»: Азмун, Дриусси и Дзюба выйдут в старте

«Зенит» назвал стартовый состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Эрнани, Барриос, Оздоев, Азмун, Дриусси, Дзюба
«Фенербахче»: Текин, Али Калдырым, Шкртел, Чифтпинар, Озбайраклы, Элмас, Топал, Жаилсон, Потук, Мозес, Айю
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В первом поединке «Фенербахче» одержал минимальную победу.
Удачи !!!!!
Удачи !!!!!
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Ракицкий, Смольников, Эрнани, Барриос, Оздоев, Азмун, Дриусси, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Мусаев, Мак, Заболотный.
«Фенербахче»: Текин, Калдырым, Озбайраклы, Шкртел, Чифтпинар, Топал, Жаилсон, Эльмас, Потук, Мозес, Айю.
Запасные: Демирель, Кейбаши, Арслан, Фрей, Слимани, Нойштедтер, Акбулут.
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Ракицкий, Смольников, Эрнани, Барриос, Оздоев, Азмун, Дриусси, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Мусаев, Мак, Заболотный.
«Фенербахче»: Текин, Калдырым, Озбайраклы, Шкртел, Чифтпинар, Топал, Жаилсон, Эльмас, Потук, Мозес, Айю.
Запасные: Демирель, Кейбаши, Арслан, Фрей, Слимани, Нойштедтер, Акбулут.
Оздоев...Эрнани...))....где Заболотный ????
Оздоев...Эрнани...))....где Заболотный ????
Самцы выходят на охоту
Самцы выходят на охоту