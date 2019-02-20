«Чертаново» заявил 14-летнего игрока, который прошел стажировку в МЮ

сегодня, 17:58

ФК «Чертаново» внес в заявку на сезон ФНЛ 14-летнего нападающего Сергея Пиняева. Форвард стал самым молодым игроком в заявках российских команд, у которых есть возможность играть с профессионалами.

В данный момент Пиянев находится в расположении юношеской сборной России, а ранее прошел стажировку в «Манчестер Юнайтед».

По регламенту, юный футболист может играть и в ФНЛ за «Чертаново», и в ПФЛ за «Чертаново-2».