«Чертаново» заявил 14-летнего игрока, который прошел стажировку в МЮ

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Шальке-04 -:-  Манчестер Сити 9 5.35 1.33
23:00 сегодня  Атлетико М -:-  Ювентус 2.95 3 2.85
Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:00 сегодня  Севилья -:-  Лацио 1.75 3.7 4.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Генгам 2 3.1 4.35
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня  ПСЖ -:-  Монпелье 1.35 5 9
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо (до 19) (Киев)Динамо (до 19) 3:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (до 19)Ювентус (до 19) - - -
16:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Митдтьюланд (до 19)Митдтьюланд (до 19) 1:1
(4:2 п.) 		Логотип футбольный клуб Рома (до 19)Рома (до 19) - - -
18:00 29’ Логотип футбольный клуб Сигма (до 19) (Оломоуц)Сигма (до 19) 0:0 Логотип футбольный клуб Лион (до 19)Лион (до 19) - - -
18:00 29’ Логотип футбольный клуб Монпелье (до 19)Монпелье (до 19) 0:0 Логотип футбольный клуб Бенфика (до 19) (Лиссабон)Бенфика (до 19) - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.95 3.45 3.8
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос 2:0 Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 2:1 Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1:0 Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея 1.03 16 32
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 0:2 Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 4.7 3 1.88
18:00 30’ Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 0:1 Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 7.5 4.3 1.4
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха 1:2 Логотип футбольный клуб Араб Контракторс (Каир)Араб Контракторс 7.2 3.5 1.52
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш -:- Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек 7.2 4.5 1.4
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа - - -
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 71’ Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид 0:1 Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 3.3 2.65 2.5
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 75’ Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда 1:0 Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане 2.75 2.65 2.95
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 9 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи -:- Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе 1:1 Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МинскМинск 1:0 Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ 1.12 6.4 29
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛКС (Лодзь)ЛКС -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Спартак Юр (Юрмала)Спартак Юр - - -
17:30 47’ Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо Б (Батуми)Динамо Б - - -
18:00 31’ Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд 0:0 Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, матч за 7-е место 1 X 2
11:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 0:0
(1:4 п.) 		Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, матч за 5-е место 1 X 2
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 3-е место 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:2 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Финал 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Каисома (Хафар-эль-Батин)Аль-Каисома -:- Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда - - -
15:55 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн -:- Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-Халедж - - -
16:05 сегодня Логотип футбольный клуб АбхаАбха -:- Логотип футбольный клуб Аль-Адалх (Аль-Ахса)Аль-Адалх - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Наджум (Аль-Ахса)Аль-Наджум -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ансар (Медина)Аль-Ансар - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:20 10’ Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех 1:0 Логотип футбольный клуб Аль-Ахли Дж (Джидда)Аль-Ахли Дж 4.5 3.5 1.75
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс 3.4 2.85 2.3
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«Чертаново» заявил 14-летнего игрока, который прошел стажировку в МЮ

сегодня, 17:58

ФК «Чертаново» внес в заявку на сезон ФНЛ 14-летнего нападающего Сергея Пиняева. Форвард стал самым молодым игроком в заявках российских команд, у которых есть возможность играть с профессионалами.

В данный момент Пиянев находится в расположении юношеской сборной России, а ранее прошел стажировку в «Манчестер Юнайтед».

По регламенту, юный футболист может играть и в ФНЛ за «Чертаново», и в ПФЛ за «Чертаново-2».

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   73 / 821
сегодня в 18:31
Как бы не поломали "мелкого"
Талант у парня выдающийся.
oncha
oncha
   31 / 821
сегодня в 18:28
Потом из таких комбаровы и ещенки вырастают.
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   50 / 821
сегодня в 18:27
Если в МЮ, то можно и помоложе заявлять.
ДСА
ДСА
   169 / 821
сегодня в 18:26
Слишком хорошие авансы.
spartach091
spartach091 ответил Y.N.W.A.
   144 / 821
сегодня в 18:20
Хороший канал, тоже смотрю его
Аллах Гурбанов ManCity
Аллах Гурбанов ManCity
   261 / 821
сегодня в 18:16
руские не умеют играть в футбол. Попилили на трансфере мелкого бездаря как всегда.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   67 / 821
сегодня в 18:16
Видел про него выпуск у Красавы. Норм парниша. Удачи!
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   61 / 821
сегодня в 18:15
Красава!
Гус Пойет
Гус Пойет
   217 / 821
сегодня в 18:13
Удачи пацанчику!
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