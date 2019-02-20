«Севилья» - «Лацио»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Севильей» и «Лацио».
«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Меркадо, Эскудеро, Сарабрия, Меса, Васкес, Навас, Бен-Йеддер, Андре Силва
«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон, Лулич, Катальди, Бадель, Милинкович-Савич, Марушич, Кайседо, Иммобиле
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Первый матч завершился минимальной победой испанского клуба.
В Армении горе вселенского масштаба
В Армении горе вселенского масштаба