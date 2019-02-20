«Шальке» - «Манчестер Сити»: стартовые составы

20 февраля 2019, 22:03

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Шальке» и «Манчестер Сити».

«Шальке»: Ферманн, Очипка, Настасич, Салиф Сане, Брума, Калиджури, МакКенни, Бенталеб, Сердар, Мендиль, Ут

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Отаменди, Фернандиньо, Уокер, Давид Сильва, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Также стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Ювентуса» на параллельный матч.