«Шальке» - «Манчестер Сити»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Шальке» и «Манчестер Сити».
«Шальке»: Ферманн, Очипка, Настасич, Салиф Сане, Брума, Калиджури, МакКенни, Бенталеб, Сердар, Мендиль, Ут
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Отаменди, Фернандиньо, Уокер, Давид Сильва, Гюндоган, Де Брюйне, Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Также стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Ювентуса» на параллельный матч.
Сане решил за шальке сыграть по старой памяти)))
Сане решил за шальке сыграть по старой памяти)))