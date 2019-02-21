«Айнтрахт» выбил «Шахтер» из Лиги Европы

«Айнтрахт» обыграл «Шахтер» в ответном матче и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Франкфурт, стадион «Коммерцбанк Арена»
«Айнтрахт» - «Шахтер» 4:1 (2:0)
Голы: Йович 23, Аллер 27 (пенальти), Аллер 80, Ребич 88 - Мораес 63
«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Н'Дика, Абрахам, Да Коста, Роде (Виллемс 73), Хасэбе, Костич, Гачинович (Де Гузман 90+2), Йович (Ребич 71), Аллер
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«Шахтер»: Пятов, Бутко (Болбат 66), Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Коваленко (Кайоде 80), Патрик, Марлос, Тайсон, Соломон (Майкон 46), Мораес
Главный тренер: Фонсека Паулу.
Предупреждения: Матвиенко 26, Мораес 32, Абрахам 39, Роде 60, Аллер 68
Судья: Лаос Матеу.
«Соккер.ру» вел
В первом матче команды сыграли вничью 2:2.
хватит чушь нести уже, иди уже бахни щей и водяры и ложись спать.
хватит чушь нести уже, иди уже бахни щей и водяры и ложись спать.
При счете 2:1, Шахтер дважды угодил в перекладину, и только после того нарвались на контру и пропустили третий
Так что не без шансов, а повезло немцам
При счете 2:1, Шахтер дважды угодил в перекладину, и только после того нарвались на контру и пропустили третий
Так что не без шансов, а повезло немцам
Ждем летом в Барсе
У Шахтера не было шансов .
Ждем летом в Барсе
У Шахтера не было шансов .
2. удаление было справедливое
3. хватит ныть
2. удаление было справедливое
3. хватит ныть
Несправедливое удаление в первом матче основного защитника
И дикое невезение во втором тайме
Несправедливое удаление в первом матче основного защитника
И дикое невезение во втором тайме