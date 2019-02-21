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«Айнтрахт» выбил «Шахтер» из Лиги Европы

21 февраля 2019, 22:47
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)4 : 1Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

«Айнтрахт» обыграл «Шахтер» в ответном матче и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Франкфурт, стадион «Коммерцбанк Арена»

«Айнтрахт» - «Шахтер» 4:1 (2:0)
Голы: Йович 23, Аллер 27 (пенальти), Аллер 80, Ребич 88 - Мораес 63

«Айнтрахт»: Трапп, Хинтереггер, Н'Дика, Абрахам, Да Коста, Роде (Виллемс 73), Хасэбе, Костич, Гачинович (Де Гузман 90+2), Йович (Ребич 71), Аллер
Главный тренер: Хюттер Адольф.

«Шахтер»: Пятов, Бутко (Болбат 66), Хочолава, Матвиенко, Исмаили, Коваленко (Кайоде 80), Патрик, Марлос, Тайсон, Соломон (Майкон 46), Мораес
Главный тренер: Фонсека Паулу.

Предупреждения: Матвиенко 26, Мораес 32, Абрахам 39, Роде 60, Аллер 68

Судья: Лаос Матеу.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В первом матче команды сыграли вничью 2:2.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   262 / 887
22 февраля в 10:53
Нападение у Шахтёра неплохое, ещё надо защиту усилить.
viv
viv
   73 / 887
22 февраля в 10:38
Что то крупно влетели шахтеры....а ведь это всего лишь ЛЕ.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ваня лучший
   30 / 887
22 февраля в 10:29
Ты святой. У тебя есть на что ездить? Ты имеешь в виду ездить по Европе горшки выносить и улицы подме тать? "У нас тут твои земляки сотнями вкалывают чтобы семьи прокормить а ты все инвестиций ждёшь. Бандера все инвестиции себе заберёт, а ты будешь фантики подбирать.
dzvinka
dzvinka ответил Donetsk_the_BEST
   75 / 887
22 февраля в 01:17
Шахтер представитель де-факто не украинского города)
    Юрниекс
    Юрниекс
       79 / 887
    22 февраля в 00:59
    А это уже и не Шахтер. Где он сейчас базируется, во Львове?
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       329 / 887
    22 февраля в 00:38
    Жалко шахтеров
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответил Alladins
       730 / 887
    22 февраля в 00:11
    Айнтрахт с победой, Украины не должно быть в еврокубках!
    Завистливому челябинцу о еврокубках только мечтать осталось.
    mangoх12
    mangoх12
       17 / 887
    22 февраля в 00:05
    мимо кассы.. у князька второй день траур
    beefs
    beefs
       117 / 887
    21 февраля в 23:56
    Шахтер подвел, я на него ставил...
    RUPRICHT
    RUPRICHT
       488 / 887
    21 февраля в 23:49
    ПЕЧАЛЬНО НО ФАКТ!!!ШАХТЕР ЗАЙМЕТСЯ ВНУТРЕНИМ ЧЕМПИОНАТОМ!!!!
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Слава ВМСУ
       30 / 887
    21 февраля в 23:41
    А если не секрет, то в чем успехи Украины?
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST ответил 3ton
       385 / 887
    21 февраля в 23:25
    Йович хороший нап . Ждем летом в Барсе У Шахтера не было шансов .
    Явно матч не смотрел раз так говоришь
    При счете 2:1, Шахтер дважды угодил в перекладину, и только после того нарвались на контру и пропустили третий
    Так что не без шансов, а повезло немцам
    3ton
    3ton
       64 / 887
    21 февраля в 23:23
    Йович хороший нап .
    Ждем летом в Барсе

    У Шахтера не было шансов .
    Bayern Best
    Bayern Best
       108 / 887
    21 февраля в 23:23
    Размазали об франкфуртский газон.
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST ответил Alladins
       385 / 887
    21 февраля в 23:14
    Айнтрахт с победой, Украины не должно быть в еврокубках!
    Шахтер представитель де-факто не украинского города)
    Alladins
    Alladins
       45 / 887
    21 февраля в 23:05
    Айнтрахт с победой, Украины не должно быть в еврокубках!
    dzvinka
    dzvinka ответил Donetsk_the_BEST
       75 / 887
    21 февраля в 22:58
    Не повезло Несправедливое удаление в первом матче основного защитника И дикое невезение во втором тайме
    1. тупоголовый степка не защитник, а опорник
    2. удаление было справедливое
    3. хватит ныть
    Костян4
    Костян4
       403 / 887
    21 февраля в 22:56
    Ещё один газпром проект мимо Европы..
    Palex
    Palex ответил NbKA555
       123 / 887
    21 февраля в 22:55
    Никакого сюрприза. Айнтрахт в этом сезоне,очень мощно играет.
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST
       385 / 887
    21 февраля в 22:55
    Не повезло
    Несправедливое удаление в первом матче основного защитника
    И дикое невезение во втором тайме
    cska plus
    cska plus
       12 / 887
    21 февраля в 22:53
    Странно подозрительный результат.
    dimagas1
    dimagas1
       351 / 887
    21 февраля в 22:53
    Видимо игру никто не смотрел кто пишет этот бред.Шахта имела шанс забить минимум 3 раза при том 2 раза попали в каркас.Не фартануло и снова лажание Пятова.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       120 / 887
    21 февраля в 22:52
    Неожиданный результат.
    ошалевший
    ошалевший
       471 / 887
    21 февраля в 22:50
    в одну калиточку шахту закатали,без шансов
    Мысыктар
    Мысыктар
       194 / 887
    21 февраля в 22:49
    мдааа
    Шишанутый
    Шишанутый
       29 / 887
    21 февраля в 22:49
    Это было сильно! С победой Айнтрахт!
    NbKA555
    NbKA555
       154 / 887
    21 февраля в 22:49
    Вот где сюрприз)
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