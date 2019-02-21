Кварацхелия помог «Локомотиву» разгромить «Викинг»

«Локомотив» одержал убедительную победу над норвежским «Викингом» в контрольном поединке. Последний гол забил новичок московского клуба Хвича Кварацхелия.
«Локомотив» - «Викинг» - 5:1 (3:1)
Голы «Локомотива»: Эдер 4, Фарфан 20, Ал. Миранчук 42, Ан. Миранчук 56, Кварацхелия 76.
«Локомотив»: Коченков (Гильерме 46), Чорлука, Кверквелия (Кварацхелия 66), Лысов, Денисов (Крыховяк 46), Хеведес (Тугарев 66), Баринов, Фарфан, Ал. Миранчук (Тарасов 66), Ан. Миранчук (Жемалетдинов 66), Эдер (Идову 66)
В предыдущем товарищеском матче «железнодорожники» одолели другой норвежский клуб, «Хаугесунд».
Кварацхелия, посмотрим что из него получится, парень талантлив, но молод ещё. Авансы рано ещё раздавать.
Кварацхелия, посмотрим что из него получится, парень талантлив, но молод ещё. Авансы рано ещё раздавать.