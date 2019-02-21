«Наполи» снова обыграл «Цюрих»

В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Наполи» дома обыграл «Цюрих».
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Цюрих» 2:0 (1:0)
Голы: Верди 43, Унас 75
«Наполи»: Мерет, Хисай, Кирикеш (Луперто 56), Кулибали, Гулям, Унас (Милик 77), Диавара, Зелински (Аллан 66), Верди, Инсинье, Мертенс
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Цюрих»: Брехнер, Винтер, Бангура, Круезиу, Кололли (Харабадзе 82), Хелифи, Сом, Домгжони, Шенбехлер (Красники 64), Одей (Зумбери 60), Сеесэй
Главный тренер: Маньин Людовик.
Предупреждение: Кирикеш 35
В первом поединке неаполитанцы победили на выезде со счетом 3:1.