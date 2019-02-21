Торбинский оформил хет-трик в товарищеском матче «Енисея»

«Енисей» в товарищеском матче переиграл австрийский клуб «Дойчландсбергер».
«Енисей» - «Дойчландсбергер» - 5:3 (2:1)
Голы «Енисея»: Торбинский 11, 52, 85, Саркисов 22, Кичин 76.
«Енисей»: Нестеренко, Данченко, Кичин, Занев, Гаджибеков, Савичев, Огуде, Сарр, Комков, Торбинский, Саркисов (Комолов 58).
Накануне красноярский клуб сыграл вничью с «Динамо» из Батуми.
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Нет такого игрока в Енисее!
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Нет такого игрока в Енисее!