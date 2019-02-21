Дубль Азмуна вывел «Зенит» в 1/8 финала Лиги Европы

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 36’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 26’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 33’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:1 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 26’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 34’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 38’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 46’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 79’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 36’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 37’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 35’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 82’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 20’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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Дубль Азмуна вывел «Зенит» в 1/8 финала Лиги Европы

21 февраля 2019, 22:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

«Зениту» удалось обыграть «Фенербахче» с нужным счетом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Учитывая результат первого матча (0:1), дальше идет российский клуб

Санкт-Петербург, стадион «Газпром Арена»

«Зенит» - «Фенербахче» 3:1 (2:1)
Голы: Оздоев 4, Азмун 37, Азмун 76 - Топал 43

«Зенит»: Лунёв, Анюков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Эрнани (Мак 56), Вильмар Барриос, Оздоев, Дриусси, Дзюба (Мусаев 88), Азмун (Заболотный 81)
Главный тренер: Семак Сергей.

«Фенербахче»: Текин, Али Калдырым (Кейбаши 67), Чифтпинар, Шкртел, Озбайраклы, Элмас, Топал, Маркес Сикейра (Слимани 80), Потук (Арслан 46), Айю, Мозес
Главный тренер: Янал Эрсун.

Предупреждения: Азмун 18, Эрнани 34, Айю 40, Потук 45+1, Вильмар Барриос 50, Арслан 71, Озбайраклы 84, Элмас 90+1

Судья: Оливер Майкл.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
mars6791
mars6791
   253 / 887
22 февраля в 15:14
Бердыев знает цену игрокам.
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
22 февраля в 11:57
Трансфер Сердара себя оправдал! Именно иранский Месси и вывел Зенит в 1/8 финала Лиги Европы) Питерский клуб продолжил для себя традицию, когда после неудачного первого матча в плей-офф Лиги Европы, он собирался на второй и добивался нужного результата. С победой, сине-бело-голубые! Молодцы)
viv
viv ответил Ерден
   74 / 887
22 февраля в 10:36
Аутсайдера не пройти было бы не простительно...
Ерден
Ерден
   339 / 887
22 февраля в 09:58
Зенит молодцы, наконец то мы увидели ту игру которой всегда славился клуб, доминирование на чужой половине поля, атаки с разных флангов, разящие удары. В общем пора Артему и Ко брать чемпионство.
Только жаль что вчера был Фенербахче, а не пупсики
RMUKMU
RMUKMU
   279 / 887
22 февраля в 09:36
Зенит не играл хорошо, но Азмун зарешал на классе. А Фенербахче без своих трибун и психологической накачки оказался ни на что не способен.
Странно, что турки не настроились как надо, ведь это было не трудно, учитывая какой провальный у них сезон.
Константин Белых
Константин Белых
   364 / 887
22 февраля в 09:35
Бомжей конечно с победой но верещать от восторга не стоит точно. Не пройти такой днищенский фенер где игрок только ОДИН (Мозес которого мог Федун заполучить) это был бы позор. Если в следующем раунде пройдут кого посерьезнее-то действительно можно хвалить. Арсенал пройдут-вот будет действительно респект!
papic337
papic337
   99 / 887
22 февраля в 08:11
С такой игрой Зенит в 1/4 вылетит.
papic337
papic337 ответил Evilhuman
   99 / 887
22 февраля в 08:09
так Зенит и продаёт всё самое лучшее и на эти деньги новичков и купили,за одного-трёх, спасибо трансферу Паредаса
Не согласен.
papic337
papic337 ответил VadimR
   99 / 887
22 февраля в 08:07
Спартак чуть Карреру и тренеришку не угробил, благо выжили!)) Валеру верните обратно, без него скучно!))
В этом весь Зенит. Чуть что, так сразу стрелки переводят. "А вот у вас то, да сё". Карпин тренерует Ростов и у него не плохо получается. Веселись. Каррера сам устранился от тренерской работы и передал её Рианчо. А тот полное ничтожество. Эмери не смог наладить нормальный психологический климат в команде. Он делал ставку на легионеров. Они постоянно играли, а россияне сидели в запасе. В результате между легионерами и россиянами возникла напряжённость. Наши парни совершенно справедливо считали что они ничем не хуже Сухи и Парехи. Кстати в Зените та же самая ситуация. Ерохина и Новосельцева гнобили в запасе, а Краневиттер и Маммана играли. Ты можешь объективно сказать, чем они лучше?
Vadik
Vadik
   801 / 887
22 февраля в 06:28
С победой, Зенит!!!!
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
22 февраля в 03:29
А где пупсики? Почему поздравлять не идут?
амурец
амурец
   200 / 887
22 февраля в 02:41
Зенит с выходом в 1/8, молодцы
Гавроша
Гавроша
   24 / 887
22 февраля в 02:38
    Подотдел очистки Тарасовки
    Подотдел очистки Тарасовки
       90 / 887
    22 февраля в 02:09
    Зенит скоро еще от Ерохина освободится и заиграет.
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Тага Дага
       156 / 887
    22 февраля в 02:06
    Повылазили....неделю назад никого не было видно.Завтра попадёт какой нибудь испанский или итальянский и досвидос,только не английский, могут договориться с Абрамом...или с Усманом.
    Так и будет!
    Ставлю на Зенит - Арсенал...
    Тага Дага
    Тага Дага
       251 / 887
    22 февраля в 01:38
    Повылазили....неделю назад никого не было видно.Завтра попадёт какой нибудь испанский или итальянский и досвидос,только не английский, могут договориться с Абрамом...или с Усманом.
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответил Гавроша
       605 / 887
    22 февраля в 01:33
    А они в кубке России где не видать зенит
    VadimR
    VadimR ответил papic337
    22 февраля в 01:28
    Зенит гробит российских игроков. Бухарова угробили, Новосельцева, Ерохина, Заболотного и т.д. аналогично. Теперь купили Азмуна, с ним будет тоже самое. Выжмут все соки и выбросят.
    Спартак чуть Карреру и тренеришку не угробил, благо выжили!)) Валеру верните обратно, без него скучно!))
    VadimR
    VadimR
    22 февраля в 01:16
    Кто там пищал иранца грязью поливал?! Всегда был классным игроком, дай хороший пас, исполнит! Бердыев шлак в команду никогда не берет, поверьте если бы у Бикеича был выбор он бы отдал полкоманды, но не Азмуна! Спасибо за такого игрока!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       119 / 887
    22 февраля в 01:15
    Фенербахче прошли - это хорошо, ждём жеребьевки.
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
       855 / 887
    22 февраля в 01:10
    Зенит с победой!!! Чтоб до финала дошли
    EVM
    EVM
    22 февраля в 01:09
    Родной клуб и всех болельщиков Зенита, с победой !
    Краснодар тоже молодцы, с победой их , ждем жеребьевку.
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Гавроша
       156 / 887
    22 февраля в 01:05
    Хорошие стихи!
    Декаданс...
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       156 / 887
    22 февраля в 01:00
    Хороший матч, красивые голы, крутой сюжет, смотрел на стадионе, классное впечатление,
    Семаку - зачет во всем (кроме замены Азмуна!)...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
       136 / 887
    22 февраля в 00:59
    Всё здóрово!!! С победой!!!
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       35 / 887
    22 февраля в 00:55
    Всё с двумя победами нас💪
    МКС
    МКС
       93 / 887
    22 февраля в 00:52
    А Краснодар ВЫИГРАЛ на КЛАССЕ

    А вы можете утереться своей никчемной игрой.
    Педро тарасовский
    Педро тарасовский
       125 / 887
    22 февраля в 00:42
    Свинарня полностью дискредитировала себя, Назарову нужно уже писать поэму про спартак и Муру.
    supafresh
    supafresh
       475 / 887
    22 февраля в 00:42
    Вперед,Зенит!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Гавроша
       3 / 887
    22 февраля в 00:38
    заперманентили
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