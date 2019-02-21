Дубль Азмуна вывел «Зенит» в 1/8 финала Лиги Европы

«Зениту» удалось обыграть «Фенербахче» с нужным счетом в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Учитывая результат первого матча (0:1), дальше идет российский клуб
Санкт-Петербург, стадион «Газпром Арена»
«Зенит» - «Фенербахче» 3:1 (2:1)
Голы: Оздоев 4, Азмун 37, Азмун 76 - Топал 43
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Эрнани (Мак 56), Вильмар Барриос, Оздоев, Дриусси, Дзюба (Мусаев 88), Азмун (Заболотный 81)
Главный тренер: Семак Сергей.
«Фенербахче»: Текин, Али Калдырым (Кейбаши 67), Чифтпинар, Шкртел, Озбайраклы, Элмас, Топал, Маркес Сикейра (Слимани 80), Потук (Арслан 46), Айю, Мозес
Главный тренер: Янал Эрсун.
Предупреждения: Азмун 18, Эрнани 34, Айю 40, Потук 45+1, Вильмар Барриос 50, Арслан 71, Озбайраклы 84, Элмас 90+1
Судья: Оливер Майкл.
«Соккер.ру» вел
Только жаль что вчера был Фенербахче, а не пупсики
Только жаль что вчера был Фенербахче, а не пупсики
Странно, что турки не настроились как надо, ведь это было не трудно, учитывая какой провальный у них сезон.
Странно, что турки не настроились как надо, ведь это было не трудно, учитывая какой провальный у них сезон.
Ставлю на Зенит - Арсенал...
Ставлю на Зенит - Арсенал...
Краснодар тоже молодцы, с победой их , ждем жеребьевку.
Краснодар тоже молодцы, с победой их , ждем жеребьевку.
Семаку - зачет во всем (кроме замены Азмуна!)...
Семаку - зачет во всем (кроме замены Азмуна!)...
А вы можете утереться своей никчемной игрой.
А вы можете утереться своей никчемной игрой.