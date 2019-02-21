Пономарев: «Дзагоев не вернется на свой уровень, я в это не верю»

Знаменитый советский футболист Владимир Пономарев поделился мнением о травме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева. Футболист повредил крестообразную связку правого колена.

Я сегодня был в клубе и разговаривал об этом с Гинером. Конечно, Гинер очень расстроен травмой Дзагоева, он его любил и уважал, для него это потеря. Для ЦСКА это большая потеря, но если посмотреть его статистику, то в последнее время травм у Алана было очень много. Он не вернется на свой уровень, я в это не верю. Ему уже 28 лет, а у него эти травмы без конца, он их уже боится, не забывает о них. Нужно выкинуть их из головы, тогда, может, что-то получится. Но он не будет играть на том уровне, на котором играл, это трудно для человека с такими травмами. У него постоянно тянулась задняя поверхность бедра, сейчас кресты – практически восстановиться очень сложно.