Фонсека: «„Айнтрахт“? Когда забиваешь 6 раз, то заслуживаешь пройти дальше»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал выездное поражение от «Айнтрахта» (1:4) в 1/16 финала Лиги Европы и вылет своей команды из турнира.

На самом деле, когда приезжаешь на ответный поединок после такого результата, ты должен понимать, что не можешь пропускать. «Айнтрахт» впервые добирается до наших ворот и забивает. Затем вскоре пенальти – и второй пропущенный. При счёте 0:2 в начале встречи очень сложно изменить исход игры. Тем более что первый гол был забит в ситуации, которую мы полностью изучали: в штрафной были три наших футболиста и один из «Айнтрахта». Просто нельзя пропускать таким образом.

Прежде всего хочу поздравить «Айнтрахт», он в следующем раунде абсолютно закономерно. Когда ты забиваешь сопернику шесть мячей, то заслуживаешь пройти дальше. Если оценивать игру, уже с самого начала они чувствовали себя достаточно комфортно: впервые добравшись до наших ворот, забили, затем – пенальти и счёт 2:0. Это очень сильная и опытная команда. Франкфуртцы сделали то, что происходит не так часто. Они опустили свои линии и усложнили нашу задачу в создании моментов. Тем не менее во втором тайме мы среагировали: удалось забить один мяч, было ещё два голевых эпизода. Хозяева же, в свою очередь, очень грамотно выходили в контратаку и смогли отличиться ещё. В любом случае могу только поздравить «Айнтрахт», пожелать удачи и пройти как можно дальше.