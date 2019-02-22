Сарри: «Надеюсь, болельщики „Челси“ поймут значимость Жоржиньо»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри дал комментарий после победы над «Мальме» (3:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

В первые 30 минут мы играли неуверенно, нервничали и слишком медленно работали с мячом. Нам было сложно под прессингом соперника. В последние 15 минут первого тайма нам стало немного легче, а после первого гола игра пошла. Мы стали быстро и уверенно работать с мячом. Сегодня нам было нелегко, поэтому я понимаю, почему команда плохо провела стартовые 30 минут.

Думаю, первые 30 минут сегодняшнего матча показывают, насколько важен для команды Жоржиньо. У нас были проблемы с выходом со своей половины поля и прессингом. С Жоржиньо мы справляемся с этим проще. Надеюсь, наши болельщики поймут, насколько этот игрок важен для нас.