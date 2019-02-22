Бош: «„Краснодар“ – отличная команда. Сегодня мы убедились в этом снова»

Главный тренер «Байера» Петер Бош подвёл итоги ответного матча с «Краснодаром» (1:1) в 1/16 финала Лиги Европы и прокомментировал вылет своей команды из турнира.

Сегодня мы заслуженно покидаем турнир. Мы плохо играли в первом тайме, как с мячом, так и без него. Нашу команду спасал Градецки. Второй там прошёл достаточно, но для выхода в следующий раунд турнира нам этого не хватило.

Мы играли не на том уровне, который показывали последние несколько недель. Мы слишком медленно двигали мяч и не заставляли соперников бегать за ним. «Краснодар» – очень хорошая команда, и сегодня мы убедились в этом снова.

Это был болезненный вылет из Лиги Европы. Несомненно. Но мы должны справиться с нашими чувствами, однако сейчас я пока не настроил себя на воскресную игру в Дортмунде.