Сарри: «Люди нахваливают „Арсенал“, но мы показываем лучшие результаты»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался насчёт своего будущего в лондонском клубе и подчеркнул, что на данный момент «синие» показывают лучшие результаты, чем другая столичная команда – «Арсенал».

Журналисты полагают, что вы рискуете быть уволены из «Челси» в случае поражения в финале Кубка Лиги с «Манчестер Сити». Что вы об этом думаете?

Честно говоря, меня это не интересует. Я должен думать о своей конкретной работе, иначе я буду делать её плохо. Так что я продолжаю идти своим путём, и с моей стороны в этом отношении ничего не изменилось.

Я продолжаю слышать, как люди нахваливают сезон «Арсенала», но они не вышли в финал Кубка Лиги, у них меньше очков в АПЛ , и они вышли в 1/8 финала Лиги Европы, как и мы. Не понимаю, почему люди ведут себя так, будто наш сезон во всех отношениях плох, а «Арсенал» показывает впечатляющие результаты.

Это правда, что у «Челси» было много взлётов и падений, в том числе очень глубоких, но, учитывая тот факт, что это мой первый сезон в новой лиге и при новой обстановке, думаю, это приемлемо. Я взялся работать в команде, которая [в прошлом сезоне] заняла пятое место с 70 очками.