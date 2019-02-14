Бэйл может получить длительную дисквалификацию

сегодня, 15:54

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании рассмотрит поведение полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в матче с «Атлетико».

Во втором тайме футболист забил гол, а после этого изобразил жест, который вызвал негодование у болельщиков хозяев.

Если будет решено, что оскорбительный жест провоцирует болельщиков соперника – Бэйлу грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей. Если же решат, что этот жест не был направлен в сторону болельщиков, тогда хавбек может получить от 1 до 3 матчей дисквалификации.