Ольссон: «Уверен, что можем пройти „Валенсию“»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где им предстоит встретиться с «Валенсией».

Конечно же, «Валенсия» – очень серьезный соперник, один из старейших и известнейших клубов в Испании. Первая встреча пройдет в гостях, там нам придется нелегко, но мы постараемся добиться хорошего результата. А в ответном матче, который состоится на нашем поле, будет уже совсем другая игра, и уже мы постараемся диктовать условия. Мы смогли пройти Леверкузен, и мне кажется, «Валенсия» – команда примерно того же уровня. Значит, если сумеем продемонстрировать свои лучшие качества, сможем преодолеть и этот барьер.