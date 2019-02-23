Матч «Арсенал» - ЦСКА состоится на другой арене. Стадион в Туле закрыт

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 25’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 40’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 14’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 22’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 15’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 23’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 27’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 68’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 25’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 26’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 24’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 71’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 9’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 41’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Матч «Арсенал» - ЦСКА состоится на другой арене. Стадион в Туле закрыт

23 февраля 2019, 02:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Стадион тульского «Арсенала» закрыт для проведения матчей РПЛ

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу 21 февраля 2019 года после проведения повторной проверки поля выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается. При этом клубу ранее были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, которые не были выполнены.

О месте проведения матча 18-го тура ПФК «Арсенал» - ПФК ЦСКА будет сообщено дополнительно.

Отметим, что недавно президент «Арсенала» Гурам Аджоев заявил о том, что газон стадиона будет полностью готов к матчу с ЦСКА.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   30 / 887
24 февраля в 22:48
Анатолий, где я написал, что цска отказывается играть в Туле? Может у тебя какая-то другая система чтения, отличная от других? Или нездоровые фантазии за меня придумываешь ты, а потом начинаешь меня стыдить возрастом и прочими грехами с моей стороны? Мне непонятно твое такое пристальное внимание к моей персоне после того, как сам же и сообщил, что прекращаешь со мной всякое общение. И потом, что солидно, а что нет, я принимаю решение сам, без подсказок со стороны коней или бомжей. О какой солидности можно вести речь, если нельзя даже на ветке Спартака, что-то написать о футболе, потому, что там на одного спартаковского болельщика или фаната приходится по 10-15 бомжей и коней поливающих грязью и помоями все, что касается Спартака. Если ты считаешь, что сам белый и пушистый и все пишешь солидно, то это не так, постепенно тоже скатываешься в это болото грязи.
Читаю первую твою фразу : " Судя по нытью ЦСКА никогда не даст Арсеналу сыграть на своем поле" Уважаемый, приведи хотя бы один пример нытья ЦСКА и я сниму перед тобой шляпу.
Контуженый
Контуженый
   424 / 887
24 февраля в 12:51
Вот это Дюмин 79а@ся!
grazie100
grazie100 ответил Т34
   354 / 887
24 февраля в 02:24
Анатолий, где я написал, что цска отказывается играть в Туле? Может у тебя какая-то другая система чтения, отличная от других? Или нездоровые фантазии за меня придумываешь ты, а потом начинаешь меня стыдить возрастом и прочими грехами с моей стороны? Мне непонятно твое такое пристальное внимание к моей персоне после того, как сам же и сообщил, что прекращаешь со мной всякое общение. И потом, что солидно, а что нет, я принимаю решение сам, без подсказок со стороны коней или бомжей. О какой солидности можно вести речь, если нельзя даже на ветке Спартака, что-то написать о футболе, потому, что там на одного спартаковского болельщика или фаната приходится по 10-15 бомжей и коней поливающих грязью и помоями все, что касается Спартака. Если ты считаешь, что сам белый и пушистый и все пишешь солидно, то это не так, постепенно тоже скатываешься в это болото грязи.
Всё с точностью до наоборот, на одного зенитовского бол. приходится на ветке Зенита по 5или 6 троллей из🐖
Т34
Т34 ответил Т34
   22 / 887
24 февраля в 00:14
Анатолий, где я написал, что цска отказывается играть в Туле? Может у тебя какая-то другая система чтения, отличная от других? Или нездоровые фантазии за меня придумываешь ты, а потом начинаешь меня стыдить возрастом и прочими грехами с моей стороны? Мне непонятно твое такое пристальное внимание к моей персоне после того, как сам же и сообщил, что прекращаешь со мной всякое общение. И потом, что солидно, а что нет, я принимаю решение сам, без подсказок со стороны коней или бомжей. О какой солидности можно вести речь, если нельзя даже на ветке Спартака, что-то написать о футболе, потому, что там на одного спартаковского болельщика или фаната приходится по 10-15 бомжей и коней поливающих грязью и помоями все, что касается Спартака. Если ты считаешь, что сам белый и пушистый и все пишешь солидно, то это не так, постепенно тоже скатываешься в это болото грязи.
papic337
papic337 ответил VV V
   99 / 887
23 февраля в 23:29
По отношению к Спартаку ЦСКА "наивеличайший" клуб, который первый, на всём постсоветском пространстве, выиграл Кубок УЕФА....., а не картонный "солёный кубок позора" ! И вообще....сравнивать ЦСКА со Спартаком-это не тактично, не солидно и даже глупо !!! Как так, какой-то там Спартак, у которого бюджет в 10-15 раз больше, может быть лучше ЦСКА ! Это невозможно !!!!
Разговор шёл про наглое использование админресурса "наивеличайшим" клубом новейшей истории России под названием ЦСКА. Хотя это уже традиция. Когда конявым нечего ответить по существу они начинают стрелки переводить. "А вот вы... А вот у вас..." и т.д.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   30 / 887
23 февраля в 23:17
Судя по нытью ЦСКА Москва навсегда, Арсеналу не дают принимать цска на своем поле, а подгорает у свиней. Похоже, что подгорать начинает, сами видите, у кого, если еще не все сгорело.
А где ты прочитал, что ЦСКА отказывается играть в Туле.? Это твои нездоровые фантазии , впрочем как всегда. РФС запрещает играть в Туле, причем после двух инспекций. Уважаемый, пожалуйста , если можно не фантазируйте больше. В вашем возрасте это не солидно. Поскольку ЦСКА в полном составе сейчас в Испании , то они понятия не имеют в каком состоянии поле в Туле. Все вопросы к Дюкову. Про хряков тоже много фантазий можно придумать, но это удел слабаков.
VV V
VV V ответил papic337
   226 / 887
23 февраля в 21:29
Я что-то не помню чтобы Спартак отказывался играть из-за погоды. Напомни, когда такое было. Вот ЦСКА переносить матчи не стесняется, даже не из-за погоды, а по собственному желанию. Даже по этому поводу заочное заседание исполкома проводит. И плевать что такое не предусмотрено регламентом. Это же "великий" ЦСКА, им всё можно.
По отношению к Спартаку ЦСКА "наивеличайший" клуб, который первый, на всём постсоветском пространстве, выиграл Кубок УЕФА....., а не картонный "солёный кубок позора" ! И вообще....сравнивать ЦСКА со Спартаком-это не тактично, не солидно и даже глупо !!! Как так, какой-то там Спартак, у которого бюджет в 10-15 раз больше, может быть лучше ЦСКА ! Это невозможно !!!!
Albertinos
Albertinos
23 февраля в 21:26
Все смеются над Гинером, якобы всё и всех купил. А тем временем в Туле разворовали бюджет стадика так, что не готовы к возобновлению чемпионата! Уроды даже за футбольным полем не в состоянии проследить! И это не в перый раз,было уже такое!
Albertinos
Albertinos ответил Дед за ЦСКА
23 февраля в 21:14
ВСЕХ посетителей ветки с Праздником Днём СА и ВМФ (по старому) и Днём Защитника Отечества ( по новому). Всех благ Вам!!!
Дед всех благ и здоровья! Спасибо за то, что ты с нами! С Праздником!
papic337
papic337 ответил Ваня лучший
   99 / 887
23 февраля в 20:19
А помнится совсем недавно хряки холода испугались и не стали играть. Тула давно проблема с полем, давно бы искусственный положили и не было бы проблем. В яУфе играют и ничего
Я что-то не помню чтобы Спартак отказывался играть из-за погоды. Напомни, когда такое было. Вот ЦСКА переносить матчи не стесняется, даже не из-за погоды, а по собственному желанию. Даже по этому поводу заочное заседание исполкома проводит. И плевать что такое не предусмотрено регламентом. Это же "великий" ЦСКА, им всё можно.
Т34
Т34
   22 / 887
23 февраля в 13:21
Судя по нытью ЦСКА Москва навсегда, Арсеналу не дают принимать цска на своем поле, а подгорает у свиней. Похоже, что подгорать начинает, сами видите, у кого, если еще не все сгорело.
cska1948
cska1948 ответил МКС
   176 / 887
23 февраля в 13:09
Все приплыли При советах футболисты играли на любых полянах и при любой погоде Сейчас миллионерам подавай специально скошеную траву, причем особого сорта Не футболисты а пансион благородных девиц ( заранее предвидя гнусные замечания глоров) Я имею ввиду все команды
Кажется СпаМ, в Англии, в 70-е годы, играл в еврокубковом турнире на поле больше похожем на озеро и ни чего, ни кто не ныл про плохой газон! СпаМ даже выиграл тогда! Но времена меняются и теперича не то что давеча.
SHMEL
SHMEL ответил Petr Makovenko
   43 / 887
23 февраля в 12:54
В Краснодар надо!!!
Можно и в Сочи,там до футбола голодные.
SHMEL
SHMEL
   43 / 887
23 февраля в 12:52
Странно,что в Туле,более южном ,чем многие города не смогли вовремя подготовить газон.Вопрос к агрономам стадиона,за что они получают деньги...
RIR68
RIR68
   184 / 887
23 февраля в 12:27
комиссия была в 2 часа ночи? мож чего не разглядели?
МКС
МКС
   93 / 887
23 февраля в 11:37
Все приплыли

При советах футболисты играли на любых полянах и при любой погоде

Сейчас миллионерам подавай специально скошеную траву, причем особого сорта

Не футболисты а пансион благородных девиц

( заранее предвидя гнусные замечания глоров)

Я имею ввиду все команды
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
23 февраля в 11:35
Да и ладно! Главное, чтобы победа в итоге осталась за ЦСКА) Пора включаться в борьбу за титул, красно-синие!
drug01
drug01
   115 / 887
23 февраля в 11:08
Главное играть!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
23 февраля в 11:05
Российская премьер-лига утвердила список стадионов, которые будут резервными для проведения матчей чемпионата России. Пресс-служба РПЛ отметила, что решение было принято в соответствии со статьей 10.5.2. регламента турнира на сезон-2018/19.
В список резервных стадионов вошли "Арена Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), "СКБ-Банк Арена" (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа). Эти арены станут резервными для всех клубов, если домашняя команда не сможет принять одну из игр на своем домашнем и резервном стадионах.
Великолепный
Великолепный
   158 / 887
23 февраля в 10:48
Ну вот, а Аджоев заверял что стадион будет готов
Зачем было языком трепать
Если выполнить не сможешь?
EAGuar As
EAGuar As
   46 / 887
23 февраля в 10:41
Пустой стадион будет .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   52 / 887
23 февраля в 10:41
ВСЕХ посетителей ветки с Праздником Днём СА и ВМФ (по старому) и Днём Защитника Отечества ( по новому). Всех благ Вам!!!
nautilus163
nautilus163
   704 / 887
23 февраля в 10:33
Надо перенести на Анжи арену, пока её не превратили в бассейн для синхронного плавания!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   506 / 887
23 февраля в 10:25
В Краснодар надо!!!
tolctoy
tolctoy
   518 / 887
23 февраля в 10:19
На ипподром арену матч перенесут и скажут по просьбе туляков.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   52 / 887
23 февраля в 10:15
ЦСКА всё равно где играть, жаль, что туляки могут игру не увидеть если её перенесут на другое поле в другом городе.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил papic337
   30 / 887
23 февраля в 10:10
А помнится совсем недавно хряки холода испугались и не стали играть. Тула давно проблема с полем, давно бы искусственный положили и не было бы проблем. В яУфе играют и ничего
papic337
papic337 ответил cska plus
   99 / 887
23 февраля в 09:51
Гинер виноват.
Естессено. А кто же ещё?
ОлегV
ОлегV
23 февраля в 09:17
н как же так , а ?????
ABir
ABir
   245 / 887
23 февраля в 09:15
Что-то мне это напоминает, где-то это уже было...
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