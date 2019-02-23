Матч «Арсенал» - ЦСКА состоится на другой арене. Стадион в Туле закрыт

Стадион тульского «Арсенала» закрыт для проведения матчей РПЛ.
Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу 21 февраля 2019 года после проведения повторной проверки поля выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается. При этом клубу ранее были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, которые не были выполнены.
О месте проведения матча 18-го тура ПФК «Арсенал» - ПФК ЦСКА будет сообщено дополнительно.
Отметим, что недавно президент «Арсенала» Гурам Аджоев заявил о том, что газон стадиона будет полностью готов к матчу с ЦСКА.
При советах футболисты играли на любых полянах и при любой погоде
Сейчас миллионерам подавай специально скошеную траву, причем особого сорта
Не футболисты а пансион благородных девиц
( заранее предвидя гнусные замечания глоров)
Я имею ввиду все команды
При советах футболисты играли на любых полянах и при любой погоде
Сейчас миллионерам подавай специально скошеную траву, причем особого сорта
Не футболисты а пансион благородных девиц
( заранее предвидя гнусные замечания глоров)
Я имею ввиду все команды
В список резервных стадионов вошли "Арена Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), "СКБ-Банк Арена" (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа). Эти арены станут резервными для всех клубов, если домашняя команда не сможет принять одну из игр на своем домашнем и резервном стадионах.
В список резервных стадионов вошли "Арена Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), "СКБ-Банк Арена" (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа). Эти арены станут резервными для всех клубов, если домашняя команда не сможет принять одну из игр на своем домашнем и резервном стадионах.
Зачем было языком трепать
Если выполнить не сможешь?
Зачем было языком трепать
Если выполнить не сможешь?