Матч «Арсенал» - ЦСКА состоится на другой арене. Стадион в Туле закрыт

Стадион тульского «Арсенала» закрыт для проведения матчей РПЛ .

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу 21 февраля 2019 года после проведения повторной проверки поля выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается. При этом клубу ранее были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, которые не были выполнены.