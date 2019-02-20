«ВТБ Арену» начали готовить к матчу «Динамо» - «Спартак»

В пресс-службе компании «Динамо», которая занимается управлением стадиона «ВТБ Арена», сообщили, что сейчас идет подготовка газона к матчу 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».
Газонное покрытие футбольного поля благополучно перенесло самые суровые морозы благодаря особой системе ухода. Сейчас идет активная подготовка газона к первой игре: специальная служба агрономов пробудила траву после периода холодов и проводит подкормку, полив и подогрев.
Работа также ведется над подготовкой газона стадиона тульского «Арсенала».
Хотя пусть он попробует еще, как другая тарасовская дырка себе закинуть :)
https://www.youtube.com/watch?v=lZiF2FGm0XI
Хотя пусть он попробует еще, как другая тарасовская дырка себе закинуть :)
https://www.youtube.com/watch?v=NFOQi5cEIp4