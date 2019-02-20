«ВТБ Арену» начали готовить к матчу «Динамо» - «Спартак»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 Идет первый тайм, 6’  Шальке-04 0:0  Манчестер Сити 10.5 5.45 1.32
23:00 Идет первый тайм, 5’  Атлетико М 0:0  Ювентус 3 3 2.8
Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:00 Матч завершен  Севилья 2:0  Лацио 1.75 3.7 4.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен  Бордо 0:0  Генгам 2 3.1 4.35
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 7’  ПСЖ 0:0  Монпелье 1.35 5 9
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо (до 19) (Киев)Динамо (до 19) 3:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (до 19)Ювентус (до 19) - - -
16:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Митдтьюланд (до 19)Митдтьюланд (до 19) 1:1
(4:2 п.) 		Логотип футбольный клуб Рома (до 19)Рома (до 19) - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (до 19) (Оломоуц)Сигма (до 19) 0:2 Логотип футбольный клуб Лион (до 19)Лион (до 19) - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монпелье (до 19)Монпелье (до 19) 2:1 Логотип футбольный клуб Бенфика (до 19) (Лиссабон)Бенфика (до 19) - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 20’ Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 0:0 Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1.95 3.45 3.8
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос 2:0 Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 2:1 Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1:0 Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея 1.03 16 32
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 0:2 Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 4.7 3 1.88
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 0:2 Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 7.5 4.3 1.4
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха 1:2 Логотип футбольный клуб Араб Контракторс (Каир)Араб Контракторс 17 3.7 1.33
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш 2:2 Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек 7.2 4.5 1.4
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 3:1 Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа - - -
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид 1:2 Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 3.75 2.8 2.2
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда 1:0 Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане 4.05 2.5 2.3
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 9 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи 0:1 Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе 1:1 Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МинскМинск 1:0 Логотип футбольный клуб Смолевичи-СТИСмолевичи-СТИ 1.12 6.4 29
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛКС (Лодзь)ЛКС 1:1 Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 6:2 Логотип футбольный клуб Спартак Юр (Юрмала)Спартак Юр - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо Б (Батуми)Динамо Б - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд 1:0 Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, матч за 7-е место 1 X 2
11:00 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 0:0
(1:4 п.) 		Логотип футбольный клуб ХимкиХимки - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, матч за 5-е место 1 X 2
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 3-е место 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:2 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Финал 1 X 2
19:15 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 1:1
(3:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах 0:3 Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Каисома (Хафар-эль-Батин)Аль-Каисома 2:2 Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда - - -
15:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн 1:1 Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-Халедж - - -
16:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб АбхаАбха 1:0 Логотип футбольный клуб Аль-Адалх (Аль-Ахса)Аль-Адалх - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Наджум (Аль-Ахса)Аль-Наджум 2:1 Логотип футбольный клуб Аль-Ансар (Медина)Аль-Ансар - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех 2:1 Логотип футбольный клуб Аль-Ахли Дж (Джидда)Аль-Ахли Дж 4.5 3.5 1.75
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СуперСпорт Юнайтед (Претория)СуперСпорт Юнайтед 1:0 Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс 3.4 2.85 2.3
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«ВТБ Арену» начали готовить к матчу «Динамо» - «Спартак»

сегодня, 22:50
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак10.03.2019 в 19:00 Не начался

В пресс-службе компании «Динамо», которая занимается управлением стадиона «ВТБ Арена», сообщили, что сейчас идет подготовка газона к матчу 18-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

Газонное покрытие футбольного поля благополучно перенесло самые суровые морозы благодаря особой системе ухода. Сейчас идет активная подготовка газона к первой игре: специальная служба агрономов пробудила траву после периода холодов и проводит подкормку, полив и подогрев.

Работа также ведется над подготовкой газона стадиона тульского «Арсенала».

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Все комментарии
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил jobss
   1 / 821
сегодня в 23:07
удалите, пожалуйста, видео, оно с российского телеканала, это запрещено, даже, если нет логотипа
С чего Вы взяли, что оно с российского телеканала? Там даже ни одного слова по-русски нет!
jobss
jobss ответил ЦСКА Москва навсегда
   169 / 821
сегодня в 23:05
Надо почаще пинать со своей половины поля! https://www.youtube.com/watch?v=NFOQi5cEIp4
удалите, пожалуйста, видео, оно с российского телеканала, это запрещено, даже, если нет логотипа
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил Павлоградский маньяк
   1 / 821
сегодня в 23:01
И залетит дырофееву как от Кореи. Аха-ха)
Пока с чужой половины залетает только тарасовскому ловцу мыла в бане :)
Хотя пусть он попробует еще, как другая тарасовская дырка себе закинуть :)
Остапчук 67
Остапчук 67
   592 / 821
сегодня в 23:01
За "Спартаком" должок...
311
311
   104 / 821
сегодня в 23:00
Когда это в Москве самые суровые морозы были?)
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк ответил ЦСКА Москва навсегда
сегодня в 22:59
И залетит дырофееву как от Кореи. Аха-ха)
Nafnafik
Nafnafik ответил Павлоградский маньяк
   91 / 821
сегодня в 22:58
А стыдно будет за цска и зенит. Аха-ха)
Вот те здрасьте, свиньи тарасовские свинячут, а кто-то виноват.
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   1 / 821
сегодня в 22:56
Надо почаще пинать со своей половины поля!
Павлоградский маньяк
Павлоградский маньяк
сегодня в 22:56
А стыдно будет за цска и зенит. Аха-ха)
oncha
oncha
   29 / 821
сегодня в 22:51
Спартак осквернит арену.
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