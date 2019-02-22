Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финала ЛЧ-20/21

22 февраля 2019, 22:30

УЕФА официально подтвердил стадионы, которые будут бороться за проведение финала Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.

Как сообщает пресс-служба организации, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург) и «Альянц Арена» (Мюнхен) претендуют на проведение финального матча турнира.