Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финала ЛЧ-20/21

УЕФА официально подтвердил стадионы, которые будут бороться за проведение финала Лиги чемпионов в сезоне 2020/21.
Как сообщает пресс-служба организации, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург) и «Альянц Арена» (Мюнхен) претендуют на проведение финального матча турнира.
Окончательное решение будет принято 29 мая на заседании исполкома УЕФА, которое состоится в Баку.
Понты и претензии без особой смысловой нагрузки и без всяких попыток заработать...
Понты и претензии без особой смысловой нагрузки и без всяких попыток заработать...
кровь не смыта,ничего не забыто
кровь не смыта,ничего не забыто