Бенасси: «„Фиорентина“ посвятит победу в Кубке Италии Астори»

Защитник «Фиорентины» Марко Бенасси заявил, что если его клуб победит в Кубке Италии, то посвятит победу трагически скончавшемуся во сне Давиде Астори.

Когда я прибыл во Флоренцию, Астори был первым игроком, которого я встретил.

Не потребовалось много времени, чтобы понять, что он всегда приходит первым на тренировки. Он был действительно нашим ориентиром.

Его дух все еще с нами, мы все усердно работаем, чтобы воплотить его советы и постараться сделать так, чтобы он гордился нами. Но этого недостаточно. Поэтому мы мечтаем выиграть Кубок Италии, чтобы посвятить ему эту победу.