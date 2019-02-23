Де Брюйне: «Стиль игры „Челси“ во многом похож на наш»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился ожиданиями от финального матча Кубка Лиги против «Челси».

В воскресенье нас ждет первый финал и первый трофей, который мы можем завоевать. У нас хорошее положение и в Премьер-Лиге. Конечно, мы снова хотим стать чемпионами. Борьба продолжается, график плотный, а это значит, что мы хорошо справляемся.

Мы очень высоко подняли планку в прошлом сезоне, достичь ее снова - почти невозможно. Вероятно, «Ливерпуль» сейчас набрал такой же темп, какой был у нас в прошлом году, мы чуть-чуть отстаем.

Если честно, я думаю, стиль игры «Челси» во многом похож на наш. Команда выстраивалась долгое время. Там продолжают играть некоторые футболисты со времен, когда в «Челси» еще выступал я, так что они хорошо знают друг друга.

Впрочем, в этом сезоне пришел Маурицио Сарри, так что, возможно, им нужно время, как и нам в первый год под руководством Гвардиолы. «Челси» - очень сильная команда. Будет сложно.