«Витесс» разгромил «Эммен»

«Витесс» под руководством россиянина Леонида Слуцкого разгромил «Эммен» в матче 23-го тура чемпионата Нидерландов (3:0). Голы забивали Мохаммед Дауда (14-я минута), Мартин Эдегор (71) и Навароне Фор (89). Это уже вторая победа кряду коллектива из Арнема, которая позволила команде закрепиться на пятой строчке в таблице местного чемпионата.
Леонида с победой!!!
Леонида с победой!!!
Витесс Слуцкого разгромил Эммен
Витесс Слуцкого разгромил Эммен
Поздравляю с очередной победой
Поздравляю с очередной победой
Наконец то две крупные победы подряд...
Думаю скоро будет третья...НАК идёт последним в таблице...и Витесс играет дома....
Напа бы ещё хорошего...кои всегда были у Слуцкого в ЦСКА....
37 голов - мало для Ередивизи....
Для сравнения ...у Херенвена с 10-го места 49 забитых....у Фортуны с 12-го - 38 голов....
Удачи нашему единственному специалисту в европах.........!!!!!!!!!!!!!!
Ну и конечно его помощникам..))
Наконец то две крупные победы подряд...
Думаю скоро будет третья...НАК идёт последним в таблице...и Витесс играет дома....
Напа бы ещё хорошего...кои всегда были у Слуцкого в ЦСКА....
37 голов - мало для Ередивизи....
Для сравнения ...у Херенвена с 10-го места 49 забитых....у Фортуны с 12-го - 38 голов....
Удачи нашему единственному специалисту в европах.........!!!!!!!!!!!!!!
Ну и конечно его помощникам..))