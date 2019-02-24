«Витесс» разгромил «Эммен»

24 февраля 2019, 18:21

«Витесс» под руководством россиянина Леонида Слуцкого разгромил «Эммен» в матче 23-го тура чемпионата Нидерландов (3:0). Голы забивали Мохаммед Дауда (14-я минута), Мартин Эдегор (71) и Навароне Фор (89). Это уже вторая победа кряду коллектива из Арнема, которая позволила команде закрепиться на пятой строчке в таблице местного чемпионата.