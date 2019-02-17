Российские легионеры и их приключения

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Аршавин завязал, но молодые российские футболисты продолжают путешествовать миром. О легионерах - на «Соккер.ру».

Наличие в футбольном резюме четвертого немецкого дивизиона или игр в чемпионате Эстонии не делает тебя кандидатом в сборную России. Пусть не обижаются поклонники игроков, которые выступают в не самых престижных лигах – нет смысла рассказывать все маленькие истории без исключения.

Ведь сама по себе игра за рубежом ничего не значит. Например, форвард Евгений Кабаев колотил голы за «Калев» в Эстонии, словно Месси, а в Хабаровске не получается. Но поскольку в Европе становится больше российских легионеров – игроки сборной, вроде Головина и Кудряшова, сменили прописку, Комличенко строит карьеру в Чехии, за их выступлениями интересно проследить.

Леонид Слуцкий («Витесс»)

Начнем с редкого российского тренера в Европе – тоже легионер. У Леонида Викторовича в Голландии нелегкие времена, даже приезд братьев Березуцких не спас от конфликта с фанатами. Недовольны последними результатами, как и местная пресса. Зато у «Витесса» владелец – гражданин РФ , и Валерий Ойф пока Слуцкого увольнять не планирует. Тем более теряли очки в добавленное время, а вчера выиграли. Идут пятыми – нормальное место для «Витесса».

Александр Головин («Монако»)

Самый ценный российский футболист – рыночная стоимость из-за возраста не упала после краха «Монако», идет на поправку. Забивает голы за «монегасков» после возвращения Жардима, вчера команда снова победила. Глядишь, оторвутся от зоны вылета, и фанаты запомнят усилия Александра. А вот есть ли смысл оставаться летом? Вопрос к Головину и его агенту.

Денис Черышев («Валенсия»)

Недавно все было плохо. «Валенсия» играла плохо, фанатам не нравилась игра самого Дениса. Но повстречал на пути знакомого соперника, клуб, которому принадлежит его контракт – «Вильярреал», и дела пошли в гору. Сыграл 90 минут против «Барселоны» в ничьей 2:2, помог не проиграть «Бетису» в Кубке Испании, а в Глазго гол плюс пас в ЛЕ . Продолжать в том же духе!

Роман Нойштедтер («Фенербахче»)

«Фенербахче» обыграл «Зенит» в статусе 15-го клуба чемпионата Турции – никак не отлипнут от зоны прямого вылета, ведь у шестнадцатой команды тоже 24 очка. Роман – основной защитник команды, провел 20 матчей из 22, даже у его напарника Шкртела меньше игр в Суперлиге. Пас у Нойштедтера хороший, а оценки – средние, что в таком сезоне не удивительно. У стамбульцев не идеальная защита.

Антон Митрюшкин («Сьон»)

Антону 23 года, вратарю в таком возрасте надо прибавлять и играть в основе, особенно когда выступаешь за клуб без особых успехов. «Сьон» тренирует Мурат Якин, идут на седьмой строчке из десяти команд, но Митрюшкин помочь долгое время не мог. Год не играл, месяц назад вернулся после травмы и срочно нужен команде на поле – ведь спасал.

Юрий Лодыгин («Олимпиакос»)

Еще один российский вратарь, но в этом случае не уехал на запад, а вернулся. Лодыгин жил в Греции, прежде чем попытать счастья в «Зените». Юрию бы спокойствия вместо легкой самоуверенности, накрывшей после первых успехов – до сих пор защищал ворота лидера РПЛ . А в «Олимпиакосе» пока за спиной португальца Хосе Са – неплохого молодого вратаря.

Вячеслав Караваев («Витесс»)

У старика Бюттнера в «Витессе» оценки чуть выше. Зато у Караваева полная поддержка тренера. Вячеслав умеет сыграть в пас, может создать гол – три ассиста в Эре. Но в Голландии каждый играет на атаку. Пока Караваева не вызвали в более серьезный клуб, его реальный уровень определить сложно. Зато правому латералю всего 23 года, время – его козырь.

Николай Комличенко («Млада Болеслав»)

Герой сезона – 20 голов в 20 турах чемпионата Чехии. В декабре «Бешикташ» хотел забрать молодого форварда, но «Млада Болеслав» получила подарок от «Краснодара» - чехам позволили выкупить контракт. Очень щедрый жест от «быков». С таким количеством голов в лиге, где играет «Виктория», выбившая ЦСКА из ЛЧ , Комличенко не пропадет – летом получит массу предложений.

Тимур Жамалетдинов («Лех»)

Вляпался в скандал. Дал интервью польским СМИ , где решил сыграть в язык без костей в стиле Дзюбы, и не получилось. Жамалетдинов точно затаил обиду, что играл редко. И после аренды в «Лех» бросил парочку фраз, которые руководству «армейцев» точно не понравились. С другой стороны, ничего криминального не сказал. В 21 год амбиции перевесили дипломатичность – на поле отработает.

Виталий Лысцов и Иван Злобин («Бенфика»)

У центрального защитника второго состава «Бенфики» - не такие крутые, как женская команда, 32:0 никого не обыгрывают, травма. Виталий Лысцов не играет. А вот молодой Иван Злобин – основной голкипер второго состава. 18 матчей, 14 пропущенных мячей, 7 «сухарей». Учитывая, что они Эдерсона и Облака вырастили – верят в талант Ивана. 1 февраля его перевели в первую команду.

Заур Садаев («Анкарагюджю»)

Новая команда Заура – соперник «Фенербахче» в таблице. Команде очень нужен нападающий с голами, ведь разница мячей пока -15. Садаев поехал играть за аутсайдеров Суперлиги Турции со средней результативностью меньше гола за матч, а лучший бомбардир команды – марокканец Эль-Кабир, забил всего шесть мячей. Заур, если заиграет, легко может стать героем фанатов «Анкарагюджю» - достаточно спасти клуб от вылета.

Станислав Ильюченко («Дуйсбург») и Александр Жиров («Зандхаузен»)

«Дуйсбург» - последняя команда Бундеслиги 2 на данный момент, зато в составе есть гражданин РФ . Но Станислав Ильюченко в этом сезоне не может похвастаться высокой результативностью – 2 гола и 1 ассист, зато в основе «Дуйсбурга», ведь сыграл в 19 играх из 22. Защитник из Барнаула Жиров тоже борется со своим клубом за выживание в Бундеслиге 2, но играет реже – 7 матчей за «Зандхаузен».

Александр Прудников и Денис Давыдов («Спартак» Юрмала)

Прудникова почему-то нет в составе «Спартака» на официальном сайте клуба из Юрмалы, хотя его фотография красуется на заставке главной страницы. А вот Денис Давыдов на месте. Оба забивали за новый клуб со знакомым названием, но не сказать, что в Латвии уровень футбола такой, что любые успехи молодого Дениса или ветерана Александра автоматически будут что-то значить. Оба себя не реализовали, к сожалению…

Владислав Левин («Богемианс»)

Если голы Комличенко держат его команду в середине таблицы, то полузащитник «кенгуру» Левин выступает за одного из аутсайдеров чемпионата Чехии. «Богемианс» идет на 14-м месте из 16 клубов, а сам Левин – воспитанник «Торпедо» и «Динамо», играет в основе и даже забил дважды. Хавбек играл за «Младу Болеслав», затем оказался в «Высочине» - еще одном клубе из Чехии, а теперь помогает «Богемиансу» спастись.

Иппей Шинозука («Йокогама»)

Редкий японо-российский футболист. Раньше Иппей играл за «Спартак-2», но вернулся на родину отца. Из Токио в Москву переехал в 16 лет, а в 2017-м оказался в «Йокогаме» и сыграл 26 матчей в прошлом сезоне. Хавбек ждет начала нового сезона, а в прошлом в лиге его клуб занял 12-е место. Сейчас в Японию переехали Вилья, Подольски, Торрес, Куэнка и Иньеста, также в лиге десятки бразильцев и один гражданин РФ .

Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»)

Садаев и Нойштедтер играют за турецких аутсайдеров этого сезона, а Кудряшов – новичок лидера текущего чемпионата. Федор пошел в команду Робиньо, Епуряну, Клиши и Эмре. И Арда Туран в заявке, хотя он клеился к чужой жене, потом бил ее мужа, затем просил себя застрелить в качестве сатисфакции. Жизнь Кудряшова в Суперлиге, уверены, будет спокойнее. Федор может играть в центре защиты, ведь Мануэл Да Кошта уехал на заработки в Саудовскую Аравию.

Остальные странники

Канчельскис стал тренером «Навбахора» из Узбекистана, и там у него играют Иван Соловьев, известный неудачным заходом в «Зенит», и Игорь Голбан – центрбек родом из Сочи. В «Тоболе» есть российские легионеры Бочаров и Клещенко, а тренером там Владимир Газзаев.

Виталий Дьяков представлял «Сивасспор», а теперь без клуба – говорили о переезде в Казахстан, интересе парочки тамошних клубов. Вратаря Александра Васютина знают немногие, в отличие от Дьякова, но воспитанник «Зенита» подался в Скандинавию – после Финляндии оказался в норвежском «Сарпсборге».

В бывшем московском «Арарате», который стал «Араратом-Армения», остались российские футболисты. Хотя у них не очень высокий уровень, а выделяется разве что Владимир Хозин, известный матчами за «Урал». Дальний родственник Давида Кипиани – Николай, родился в Тбилиси, воспитывался в «Локомотиве», а сейчас 22-летний форвард играет за кипрский клуб «Эрмис».

Вадим Манзон – форвард из школы ЦСКА , успел в прошлом году стать чемпионом Израиля с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, хотя почти не играл, а потом оказался в «Тракае» - серебряном призере чемпионата Литвы. В Финляндии, Македонии, Словакии, даже Албании можно найти российских легионеров, но в 99 % случаев их имена ничего никому не скажут.

А некоторые вояжи за рубеж очень короткие – как у Торбинского с отлучением в кипрский «Пафос». Хотя в этом клубе есть еще один российский легионер, тезка вратаря Александра Довбни – 23-летний воспитанник «Локомотива». Но, опять же, этот футболист не как Черышев или Головин. Впрочем, упоминание такого количества футболистов говорит, что за рубеж едут часто, пускай редко в элитные лиги.

Российских легионеров в Европе станет больше?

Только если хотя бы у одного-двух получится достойная карьера, ведь важно, чтобы покупатели доверяли рынку РПЛ . Десять лет назад пробовались футболисты поколения Аршавина и Жиркова – не получилось. Теперь Головин дополняет тех, кто давно живет за рубежом, как Черышев.

Еще один пласт – юные игроки, которые с родителями уехали давно, или вообще потомки русских немцев, которых время от времени сватают в сборную России. Также ряд ветеранов в связи с финансовыми проблемами клубов РПЛ ищут достойные зарплаты, например, в Турции.

Но «железный занавес» будет открыт, ведь появляются ребята, которым нет места в клубах РПЛ – Комличенко не заинтересовал «Зенит», ведь у них уже есть Заболотный, зачем им еще один центральный нападающий. Караваев не нужен «Спартаку» - ставят на Рассказова, считают, что он сильнее.

Так что не стоит насмехаться над неудачами клубов Головина или Черышева, ведь в условиях жесткой конкуренции было бы сложно абсолютно любому российскому футболисту. Жаль, что Смолов и Дзюба не играют сейчас в АПЛ , жаль, что Зобнин не лидер полузащиты «Ромы», а Фернандес не в «Ювентусе» с Роналду.

Ведь в таком случае запустили бы естественный процесс перехода игроков, переросших уровень РПЛ , в большие лиги и клубы. Пока же довольствуемся единичными смелыми попытками, и всем желаем удачи – в чужой стороне без поддержки лимита намного сложнее. Но если у того же Головина в итоге получится – выиграет российский футбол.

Во-первых, западные клубы начнут ценить местных игроков и платить за них хорошие деньги – а это вопрос выживания для всех клубов, кроме трех-четырех с мощными спонсорами. Во-вторых, сборная получит игроков с измененным подходом, что разнообразит команду. В-третьих, ничего плохого от появления российского футболиста в основе МЮ или «Реала» не случится.