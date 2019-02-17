Российские легионеры и их приключения

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 4.35 3.5 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.63 3.4 2.63
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Реал 1:2  Жирона 1.07 14 25
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Эспаньол 1.77 3.45 5
20:30 сегодня  Вильярреал -:-  Севилья 2.5 3.5 2.7
22:45 сегодня  Бетис -:-  Алавес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  СПАЛ 1:4  Фиорентина 3.75 3.2 2.1
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Сассуоло 2.65 3.25 2.7
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Лацио 3.3 3.35 2.2
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Кьево 1.8 3.4 4.9
20:00 сегодня  Интер -:-  Сампдория 1.53 4 6.7
22:30 сегодня  Наполи -:-  Торино 1.47 4.4 8.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Боруссия М 2.25 3.5 3.1
20:00 сегодня  Байер -:-  Фортуна 1.52 4.2 6.4
Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Лилль -:-  Монпелье 1.85 3.3 4.8
17:00 сегодня  Кан -:-  Страсбур 3.35 2.9 2.45
17:00 сегодня  Бордо -:-  Тулуза 2 2.95 4.65
19:00 сегодня  Реймс -:-  Ренн 2.45 2.9 3.35
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  ПСЖ 5.6 4.6 1.52
Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 1:1 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.27 6 9
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 2.65 2.8 2.9
16:30 25’ Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 1:0 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 1.5 3.8 6.5
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня -:- Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис -:- Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 1:0 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 3.3 2.75 2.4
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 0:0 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти 1.95 2.9 4.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу 2.25 2.85 3.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 0:1 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.2 2.55
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.6 2.4 3.7
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 14 4.2 1.33
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1:1 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 8 3.05 1.62
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 2.05 3.2 3.7
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 2.8 3.05 2.6
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.35 2.9 3.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро -:- Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 26’ Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 1:0 Логотип футбольный клуб ГенкГенк 2.35 3.55 2.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.4 3.4 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.75 3.8 4.3
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Беерсхот-ВилрийкБеерсхот-Вилрийк - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 3:0 Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.72 2.85 7.3
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1:0 Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 5 3.4 1.7
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 1.4 4.3 7.3
Бразилия. Лига Баияно 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 1:0 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 4.2 3.2 1.85
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 1:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 67’ Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 0:0 Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.4 3.35 2.8
15:30 66’ Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 0:2 Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.15 3.1 3.5
15:30 68’ Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 0:1 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.6 3.8 5.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:2 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 2 3.3 3.6
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1:0 Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 2.3 3.2 3
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 3:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1:1 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.2 2.9 3.9
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.7 3.5 5.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.85 3.2 5
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 3:0 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1:0 Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 1.58 3.8 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 3.8 3.8 1.85
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек -:- Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 3.1 2.9 2.45
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 1.35 5 7.1
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 1:1 Логотип футбольный клуб Черчилль Бразерс (Маргао)Черчилль Бразерс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 3:0 Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.25 5.2 13
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 3.15 2.9 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага 3 2.9 2.5
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 0:1 Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.05 3 3.8
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.35 2.85 3.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.85 3.1 4.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.7 3.9 4.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.95 3.85 3.55
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 1:1 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 4:2 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа -:- Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФУС де РабатФУС де Рабат -:- Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дифаа (Эль Жадида)Дифаа -:- Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:0 Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис 0:1 Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 2:1 Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити - - -
04:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл -:- Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк 4:1 Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БайройтБайройт -:- Логотип футбольный клуб ФСВ Эрланген-БрюкФСВ Эрланген-Брюк - - -
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:0 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 1:2 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 2 3.3 3.6
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 3:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 3:2 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 3:0 Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 5:0 Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.05 13 39
16:30 25’ Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 0:0 Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 2.1 3.6 3.2
16:30 24’ Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 0:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 4.85 3.8 1.68
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 4.7 3.85 1.68
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:1 Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.9 3.4 3.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 1.6 3.6 5.6
Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.25 3.05 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.85 3.45 4.25
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.02 3.25 3.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 2.5 3.35 2.7
Португалия. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб КовильяКовилья 3:0 Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 1.75 2.9 6.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МафраМафра -:- Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 2.85 3.1 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брага-2Брага-2 -:- Логотип футбольный клуб АрокаАрока - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порту-2Порту-2 -:- Логотип футбольный клуб Оливейренше (Оливейра-де-Аземейш)Оливейренше 1.77 3.4 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Академика (Коимбра)Академика -:- Логотип футбольный клуб Фаренсе (Фару)Фаренсе 1.75 3.4 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб Витория Гимарайнш 2Витория Гимарайнш 2 1.7 3.5 5
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 13-16 место 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 0:2 Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 9-12 место 1 X 2
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник 1:4 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 5-8 место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1/2 финала 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 0:0 Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 2.05 3.1 3.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад 1:1 Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор 1:0 Логотип футбольный клуб КарабюкспорКарабюкспор 1.05 13 18
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Алтинорду (Измир)Алтинорду 1:0 Логотип футбольный клуб Газиантеп ББГазиантеп ББ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АданаспорАданаспор -:- Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор 2.35 3.2 2.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор -:- Логотип футбольный клуб ГиресунспорГиресунспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 4:2 Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1.45 3.75 8.5
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 1:0 Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.2 3.1 3.4
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 0:0 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 1.85 3.85 3.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 3.8 4 1.8
Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 0:1 Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 3.8 3 2.1
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.45 4 7
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 1.27 5 10.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 1.35 4.7 8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 2.85 3 2.5
Чили. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнивЧили (Сантьяго)УнивЧили 1:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ун.Консеп (Консепсьон)Ун.Консеп 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон ВдМ (Винья-дель-Мар)Эвертон ВдМ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уачипато (Талькауано)Уачипато -:- Логотип футбольный клуб О'Хиггинс (Ранкагуа)О'Хиггинс 2.3 3.2 3
Чили. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэрто МонттПуэрто Монтт 2:2 Логотип футбольный клуб Ньюбленсе (Чильян)Ньюбленсе - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантьяго МорнингСантьяго Морнинг 3:2 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Магальянес (Сантьяго)Магальянес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-Луис (Кильота)Сан-Луис - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Деп ТемукоДеп Темуко - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СантВонд (Сантьяго)СантВонд -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон 1.45 4.55 6.5
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:15 84’ Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл 1:1 Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 7.5 4.5 1.4
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Российские легионеры и их приключения

сегодня, 14:00
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Головин Александр
Головин Александр
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Черышев Денис
Черышев Денис
Полузащитник
Лодыгин Юрий
Лодыгин Юрий
Вратарь

Аршавин завязал, но молодые российские футболисты продолжают путешествовать миром. О легионерах - на «Соккер.ру».

Наличие в футбольном резюме четвертого немецкого дивизиона или игр в чемпионате Эстонии не делает тебя кандидатом в сборную России. Пусть не обижаются поклонники игроков, которые выступают в не самых престижных лигах – нет смысла рассказывать все маленькие истории без исключения.  

Ведь сама по себе игра за рубежом ничего не значит. Например, форвард Евгений Кабаев колотил голы за «Калев» в Эстонии, словно Месси, а в Хабаровске не получается. Но поскольку в Европе становится больше российских легионеров – игроки сборной, вроде Головина и Кудряшова, сменили прописку, Комличенко строит карьеру в Чехии, за их выступлениями интересно проследить.

Леонид Слуцкий («Витесс»)

Начнем с редкого российского тренера в Европе – тоже легионер. У Леонида Викторовича в Голландии нелегкие времена, даже приезд братьев Березуцких не спас от конфликта с фанатами. Недовольны последними результатами, как и местная пресса. Зато у «Витесса» владелец – гражданин РФ, и Валерий Ойф пока Слуцкого увольнять не планирует. Тем более теряли очки в добавленное время, а вчера выиграли. Идут пятыми – нормальное место для «Витесса».

Александр Головин («Монако»)

Самый ценный российский футболист – рыночная стоимость из-за возраста не упала после краха «Монако», идет на поправку. Забивает голы за «монегасков» после возвращения Жардима, вчера команда снова победила. Глядишь, оторвутся от зоны вылета, и фанаты запомнят усилия Александра. А вот есть ли смысл оставаться летом? Вопрос к Головину и его агенту.

Денис Черышев («Валенсия»)

Недавно все было плохо. «Валенсия» играла плохо, фанатам не нравилась игра самого Дениса. Но повстречал на пути знакомого соперника, клуб, которому принадлежит его контракт – «Вильярреал», и дела пошли в гору. Сыграл 90 минут против «Барселоны» в ничьей 2:2, помог не проиграть «Бетису» в Кубке Испании, а в Глазго гол плюс пас в ЛЕ. Продолжать в том же духе!

Роман Нойштедтер («Фенербахче»)

«Фенербахче» обыграл «Зенит» в статусе 15-го клуба чемпионата Турции – никак не отлипнут от зоны прямого вылета, ведь у шестнадцатой команды тоже 24 очка. Роман – основной защитник команды, провел 20 матчей из 22, даже у его напарника Шкртела меньше игр в Суперлиге. Пас у Нойштедтера хороший, а оценки – средние, что в таком сезоне не удивительно. У стамбульцев не идеальная защита.  

Антон Митрюшкин («Сьон»)

Антону 23 года, вратарю в таком возрасте надо прибавлять и играть в основе, особенно когда выступаешь за клуб без особых успехов. «Сьон» тренирует Мурат Якин, идут на седьмой строчке из десяти команд, но Митрюшкин помочь долгое время не мог. Год не играл, месяц назад вернулся после травмы и срочно нужен команде на поле – ведь спасал.

Юрий Лодыгин («Олимпиакос»)

Еще один российский вратарь, но в этом случае не уехал на запад, а вернулся. Лодыгин жил в Греции, прежде чем попытать счастья в «Зените». Юрию бы спокойствия вместо легкой самоуверенности, накрывшей после первых успехов – до сих пор защищал ворота лидера РПЛ. А в «Олимпиакосе» пока за спиной португальца Хосе Са – неплохого молодого вратаря.

Вячеслав Караваев («Витесс»)

У старика Бюттнера в «Витессе» оценки чуть выше. Зато у Караваева полная поддержка тренера. Вячеслав умеет сыграть в пас, может создать гол – три ассиста в Эре. Но в Голландии каждый играет на атаку. Пока Караваева не вызвали в более серьезный клуб, его реальный уровень определить сложно. Зато правому латералю всего 23 года, время – его козырь.

Николай Комличенко («Млада Болеслав»)

Герой сезона – 20 голов в 20 турах чемпионата Чехии. В декабре «Бешикташ» хотел забрать молодого форварда, но «Млада Болеслав» получила подарок от «Краснодара» - чехам позволили выкупить контракт. Очень щедрый жест от «быков». С таким количеством голов в лиге, где играет «Виктория», выбившая ЦСКА из ЛЧ, Комличенко не пропадет – летом получит массу предложений.

Тимур Жамалетдинов («Лех»)

Вляпался в скандал. Дал интервью польским СМИ, где решил сыграть в язык без костей в стиле Дзюбы, и не получилось. Жамалетдинов точно затаил обиду, что играл редко. И после аренды в «Лех» бросил парочку фраз, которые руководству «армейцев» точно не понравились. С другой стороны, ничего криминального не сказал. В 21 год амбиции перевесили дипломатичность – на поле отработает.

Виталий Лысцов и Иван Злобин («Бенфика»)

У центрального защитника второго состава «Бенфики» - не такие крутые, как женская команда, 32:0 никого не обыгрывают, травма. Виталий Лысцов не играет. А вот молодой Иван Злобин – основной голкипер второго состава. 18 матчей, 14 пропущенных мячей, 7 «сухарей». Учитывая, что они Эдерсона и Облака вырастили – верят в талант Ивана. 1 февраля его перевели в первую команду.

Заур Садаев («Анкарагюджю»)

Новая команда Заура – соперник «Фенербахче» в таблице. Команде очень нужен нападающий с голами, ведь разница мячей пока -15. Садаев поехал играть за аутсайдеров Суперлиги Турции со средней результативностью меньше гола за матч, а лучший бомбардир команды – марокканец Эль-Кабир, забил всего шесть мячей. Заур, если заиграет, легко может стать героем фанатов «Анкарагюджю» - достаточно спасти клуб от вылета. 

Станислав Ильюченко («Дуйсбург») и Александр Жиров («Зандхаузен»)

«Дуйсбург» - последняя команда Бундеслиги 2 на данный момент, зато в составе есть гражданин РФ. Но Станислав Ильюченко в этом сезоне не может похвастаться высокой результативностью – 2 гола и 1 ассист, зато в основе «Дуйсбурга», ведь сыграл в 19 играх из 22. Защитник из Барнаула Жиров тоже борется со своим клубом за выживание в Бундеслиге 2, но играет реже – 7 матчей за «Зандхаузен».

Александр Прудников и Денис Давыдов («Спартак» Юрмала)

Прудникова почему-то нет в составе «Спартака» на официальном сайте клуба из Юрмалы, хотя его фотография красуется на заставке главной страницы. А вот Денис Давыдов на месте. Оба забивали за новый клуб со знакомым названием, но не сказать, что в Латвии уровень футбола такой, что любые успехи молодого Дениса или ветерана Александра автоматически будут что-то значить. Оба себя не реализовали, к сожалению…

Владислав Левин («Богемианс»)

Если голы Комличенко держат его команду в середине таблицы, то полузащитник «кенгуру» Левин выступает за одного из аутсайдеров чемпионата Чехии. «Богемианс» идет на 14-м месте из 16 клубов, а сам Левин – воспитанник «Торпедо» и «Динамо», играет в основе и даже забил дважды. Хавбек играл за «Младу Болеслав», затем оказался в «Высочине» - еще одном клубе из Чехии, а теперь помогает «Богемиансу» спастись.

Иппей Шинозука («Йокогама»)

Редкий японо-российский футболист. Раньше Иппей играл за «Спартак-2», но вернулся на родину отца. Из Токио в Москву переехал в 16 лет, а в 2017-м оказался в «Йокогаме» и сыграл 26 матчей в прошлом сезоне. Хавбек ждет начала нового сезона, а в прошлом в лиге его клуб занял 12-е место. Сейчас в Японию переехали Вилья, Подольски, Торрес, Куэнка и Иньеста, также в лиге десятки бразильцев и один гражданин РФ.

Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»)

Садаев и Нойштедтер играют за турецких аутсайдеров этого сезона, а Кудряшов – новичок лидера текущего чемпионата. Федор пошел в команду Робиньо, Епуряну, Клиши и Эмре. И Арда Туран в заявке, хотя он клеился к чужой жене, потом бил ее мужа, затем просил себя застрелить в качестве сатисфакции. Жизнь Кудряшова в Суперлиге, уверены, будет спокойнее. Федор может играть в центре защиты, ведь Мануэл Да Кошта уехал на заработки в Саудовскую Аравию.

Остальные странники

Канчельскис стал тренером «Навбахора» из Узбекистана, и там у него играют Иван Соловьев, известный неудачным заходом в «Зенит», и Игорь Голбан – центрбек родом из Сочи. В «Тоболе» есть российские легионеры Бочаров и Клещенко, а тренером там Владимир Газзаев.

Виталий Дьяков представлял «Сивасспор», а теперь без клуба – говорили о переезде в Казахстан, интересе парочки тамошних клубов. Вратаря Александра Васютина знают немногие, в отличие от Дьякова, но воспитанник «Зенита» подался в Скандинавию – после Финляндии оказался в норвежском «Сарпсборге».

В бывшем московском «Арарате», который стал «Араратом-Армения», остались российские футболисты. Хотя у них не очень высокий уровень, а выделяется разве что Владимир Хозин, известный матчами за «Урал». Дальний родственник Давида Кипиани – Николай, родился в Тбилиси, воспитывался в «Локомотиве», а сейчас 22-летний форвард играет за кипрский клуб «Эрмис».

Вадим Манзон – форвард из школы ЦСКА, успел в прошлом году стать чемпионом Израиля с «Хапоэлем» из Беэр-Шевы, хотя почти не играл, а потом оказался в «Тракае» - серебряном призере чемпионата Литвы. В Финляндии, Македонии, Словакии, даже Албании можно найти российских легионеров, но в 99 % случаев их имена ничего никому не скажут.

А некоторые вояжи за рубеж очень короткие – как у Торбинского с отлучением в кипрский «Пафос». Хотя в этом клубе есть еще один российский легионер, тезка вратаря Александра Довбни – 23-летний воспитанник «Локомотива». Но, опять же, этот футболист не как Черышев или Головин. Впрочем, упоминание такого количества футболистов говорит, что за рубеж едут часто, пускай редко в элитные лиги.

Российских легионеров в Европе станет больше?

Только если хотя бы у одного-двух получится достойная карьера, ведь важно, чтобы покупатели доверяли рынку РПЛ. Десять лет назад пробовались футболисты поколения Аршавина и Жиркова – не получилось. Теперь Головин дополняет тех, кто давно живет за рубежом, как Черышев.

Еще один пласт – юные игроки, которые с родителями уехали давно, или вообще потомки русских немцев, которых время от времени сватают в сборную России. Также ряд ветеранов в связи с финансовыми проблемами клубов РПЛ ищут достойные зарплаты, например, в Турции.

Но «железный занавес» будет открыт, ведь появляются ребята, которым нет места в клубах РПЛ – Комличенко не заинтересовал «Зенит», ведь у них уже есть Заболотный, зачем им еще один центральный нападающий. Караваев не нужен «Спартаку» - ставят на Рассказова, считают, что он сильнее.

Так что не стоит насмехаться над неудачами клубов Головина или Черышева, ведь в условиях жесткой конкуренции было бы сложно абсолютно любому российскому футболисту. Жаль, что Смолов и Дзюба не играют сейчас в АПЛ, жаль, что Зобнин не лидер полузащиты «Ромы», а Фернандес не в «Ювентусе» с Роналду.

Ведь в таком случае запустили бы естественный процесс перехода игроков, переросших уровень РПЛ, в большие лиги и клубы. Пока же довольствуемся единичными смелыми попытками, и всем желаем удачи – в чужой стороне без поддержки лимита намного сложнее. Но если у того же Головина в итоге получится – выиграет российский футбол.

Во-первых, западные клубы начнут ценить местных игроков и платить за них хорошие деньги – а это вопрос выживания для всех клубов, кроме трех-четырех с мощными спонсорами. Во-вторых, сборная получит игроков с измененным подходом, что разнообразит команду. В-третьих, ничего плохого от появления российского футболиста в основе МЮ или «Реала» не случится.

И когда такие времена наступят – вся страна будет знать об успехах такого парня и поддерживать его. Работа над развитием РПЛ не значит, что надо закрывать границы и никого не выпускать попытать счастья за рубежом. Прогресс лиги и подготовка легионеров – параллельные процессы.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 837
сегодня в 16:31
хотелось бы за Игоря держать кулаки ,но в европе им не интересуются
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дмитрий Климович 2
   7 / 837
сегодня в 16:30
да и эти нули
ВыходНайден
ВыходНайден
   173 / 837
сегодня в 15:47
а в Вардаре нашего соотечественника нет больше? максимов кажется
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   69 / 837
сегодня в 15:07
Головин и Черышев,остольные ноль!
Ярославский бронепоезд
Ярославский бронепоезд
сегодня в 14:50
Будем надеяться у Пиняева получится)
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