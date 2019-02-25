«Реал» благодаря двум голам с пенальти обыграл «Леванте»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 10’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 24’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 7’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 7’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 11’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 38’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 52’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 9’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 11’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 9’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 55’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 25’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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«Реал» благодаря двум голам с пенальти обыграл «Леванте»

25 февраля 2019, 00:37
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» в матче 25-го тура чемпионата Испании обыграл «Леванте».

Таким образом, «сливочные» набрали 48 очков и остались на третьем месте в таблице. У «Леванте» 30 очков (13-я позиция).

Валенсия, стадион «Сьютат де Валенсия».

«Леванте» - «Реал» - 1:2 (0:1)
Голы: Марти 61 - Бензема 43 (пенальти), Бэйл 79 (пенальти)

«Леванте»: Айтор, Робер, Везу, Кабако, Луна, Барди (Вукчевич 89), Кампанья, Рочина (Дукур 60), Саймон, Моралес, Марти (Двамена 74)
Главный тренер: Лопес Пако.

«Реал»: Куртуа, Регилон, Варан, Начо, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос (Вальверде 69), Винисиус Жуниор (Асенсио 83), Бензема (Бэйл 75), Лукас
Главный тренер: Солари Сантьяго.

Предупреждения: Марти 26, Начо 29, Рочина 58, Лукас 68, Луна 84

Удаления: Начо 87, Рочина 89.

Судья: Иглесиас Вильянуэва Игнасио.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другой игре «Барселона» одолела «Севилью» (4:2).

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Все комментарии
Valerii
Valerii
   577 / 887
26 февраля в 18:47
Реал столько башляет судьям даже с простым соперником что те совершенно бессовестно тащат это позорище на второе место. По игре щет 10 - 0 должен быть , а благодаря судьям 1 - 2. запалонили бл....
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Князю бан по барабану
   83 / 887
25 февраля в 22:33
С победой, Реал. Повсюду полыхающие пуканы барсиков и адептов белокурой Лионели. Аха-ха)
Готовся к земле, не разговаривай...

аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил FERIS
   83 / 887
25 февраля в 22:32
У тебя наверно память отшибло? Кто в прошлом туре победил благодаря голу гнома с пенальти? Кстати пенальти было два,один пеналь гном не забил. Так что не надо лицемерить,кого ещё тащат за уши это очевидно.
надеюсь тебя запрут на месяц ах ты пациент шишани....


аха-ах)
FERIS
FERIS ответил BARCDJIN
   186 / 887
25 февраля в 21:25
Пипец Реал тащут ради второго места.. аха-аха)
У тебя наверно память отшибло?
Кто в прошлом туре победил благодаря голу гнома с пенальти?
Кстати пенальти было два,один пеналь гном не забил.
Так что не надо лицемерить,кого ещё тащат за уши это очевидно.
FERIS
FERIS
   186 / 887
25 февраля в 21:22
Реал с победой!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   16 / 887
25 февраля в 20:17
С победой, Реал.
Повсюду полыхающие пуканы барсиков и адептов белокурой Лионели. Аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN
   83 / 887
25 февраля в 16:47
Пипец Реал тащут ради второго места..

аха-аха)
kolpankolpan
kolpankolpan
   308 / 887
25 февраля в 14:14
Оба пенальти честные.Не удивлен.Леванте их всю игру колотил безбожно. Выеживаться по поводу пенальти могут только боты.
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил ronaldo743
   287 / 887
25 февраля в 13:18
ПОЗОРИЩЕ ! ! !
Обычно цирк уезжает, но клоуны остаются. Но тут наоборот, клоун уехал, а цирк продолжается :)
112910415
112910415
   73 / 887
25 февраля в 13:13
Реал - это не только умелый футбол, но и вкусные, яркие, красиво нарисованные пенальти!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   287 / 887
25 февраля в 13:11
Есть в мире три бесконечности: космос, Пи и ... левые пенальти Реала :)
NOVA
NOVA ответил NGY
   471 / 887
25 февраля в 12:49
Ник Уволен Сегодня 07:50 Реал без пенальти ну никак. _____________ «Реал», «Барселона» и «Эйбар» пробили по 7 пенальти в сезоне. Больше всех в Ла Лиге Нападающий «Реала» Карим Бензема забил с пенальти в матче 25-го тура Ла Лиги с «Леванте» (1:0, перерыв). Мадридский клуб сравнялся с «Барселоной» и «Эйбаром» по количеству пробитых пенальти в нынешнем сезоне. Все три команды по 7 раз исполняли одиннадцатиметровый удар в примере. При помощи VAR в Ла Лиге уже назначили 20 пенальти, один из которых – в пользу «Реала», два – в ворота мадридцев. П.С. Чья бы корова мычала...
а что толку барсукам чего то доказывать!! ОНИ ЖЕ ТУПЕНЬКИЕ МАЛОЛЕТКИ, болелы своего недоклуба!! пускай бы сами хоть раз обяснили победы клуа в ЛЧ. после не понятныз проходов дальше!! да чего даже далеко ходить6 один матч недавний с псж чего стоит!!
NOVA
NOVA
   471 / 887
25 февраля в 12:45
да вы бы все пошли бы куда по-дальше болелы недоклуба барсы!! посмотрите лучше как ваши баляруны корчуются от боли!!
NOVA
NOVA ответил Ali 1
   471 / 887
25 февраля в 12:44
Думаю что это уже отмазка.если будут 100% доказательства даже Тебас не поможет.И такое ощущение что все судьи с детства за Реал.Ювентус же отправили в серию Б,неужели с Реалом не справятся.Мне всегда интересовало одно - почему болельщики такого успешного клуба все время обращают внимание на клуб неудачник,недоклуб и все такое? никак не могу понять.может кто объяснит.
ну потому что клуб неудачник - это заклятый враг барса, вот и обращаем внимание!!
time out
time out
   27 / 887
25 февраля в 12:43
"Реал", благодаря двум пенальти, обыграл "Леванте"... А кто-то думал, что будет как-то по другому? Ой, не смешите!
Ali 1
Ali 1 ответил ronaldo743
   637 / 887
25 февраля в 12:37
Реал в сегунду ?! Как вы себе это представляете, когда руководитель лиги Тебас в открытую заявляет, что с детства поддерживает Реал ? =)
Думаю что это уже отмазка.если будут 100% доказательства даже Тебас не поможет.И такое ощущение что все судьи с детства за Реал.Ювентус же отправили в серию Б,неужели с Реалом не справятся.Мне всегда интересовало одно - почему болельщики такого успешного клуба все время обращают внимание на клуб неудачник,недоклуб и все такое? никак не могу понять.может кто объяснит.
RMUKMU
RMUKMU ответил ronaldo743
   279 / 887
25 февраля в 12:35
На повторе кажется, что защитник шипами прочесал Каземиро. Тогда и реакцию бразильца можно понять. Но даже если касание было лёгким, то основание для пенальти было.
Насчёт траектории ноги. Защ же не в кость попал, чтобы его нога застопорилась.
ronaldo743
ronaldo743 ответил Ali 1
   19 / 887
25 февраля в 12:26
помогают всем.вот на чем я акцентрировал ваше внимание.если поискать то и на Барсу можно набрать очень много такого компромата.просто кричать на каждом углу не надо.вы уверены что завтра Барсе или любой другой команде не нарисуют пенальти?Думаю что нет.Если у вас есть 100% доказательства что Перес покупает судей по всей Европе то можете смело обращаться в соответствующие органы.Доказывайте и отправляйте Реал в Сегунду.Когда Ювентус отправили в серию Б,то Буфон сказал следующее - Мы(игроки) честно выиграли свое чемпионство.
Реал в сегунду ?! Как вы себе это представляете, когда руководитель лиги Тебас в открытую заявляет, что с детства поддерживает Реал ? =)
ronaldo743
ronaldo743
   19 / 887
25 февраля в 12:23
Как же ему больно. Аж до смеха.

Ali 1
Ali 1 ответил ronaldo743
   637 / 887
25 февраля в 12:22
Так помогают, что в матче с Севильей украли два 100% пенальти ?! =) Шесть "ошибок" в пользу Реала за 4 последних матча. С Жироной Перес пожадничал и сразу поражение.
помогают всем.вот на чем я акцентрировал ваше внимание.если поискать то и на Барсу можно набрать очень много такого компромата.просто кричать на каждом углу не надо.вы уверены что завтра Барсе или любой другой команде не нарисуют пенальти?Думаю что нет.Если у вас есть 100% доказательства что Перес покупает судей по всей Европе то можете смело обращаться в соответствующие органы.Доказывайте и отправляйте Реал в Сегунду.Когда Ювентус отправили в серию Б,то Буфон сказал следующее - Мы(игроки) честно выиграли свое чемпионство.
ronaldo743
ronaldo743 ответил Ali 1
   19 / 887
25 февраля в 12:10
Так помогают, что в матче с Севильей украли два 100% пенальти ?! =)

Шесть "ошибок" в пользу Реала за 4 последних матча. С Жироной Перес пожадничал и сразу поражение.
Шишанутый
Шишанутый ответил ronaldo743
   28 / 887
25 февраля в 11:58
ПОЗОРИЩЕ ! ! !
Сказал болелщик Варселоны.
ronaldo743
ronaldo743 ответил RMUKMU
   19 / 887
25 февраля в 11:55
sports ru tribuna/blogs/mama4h/2360044.html Касание всё-таки было (0:42).
Из статьи: "Повтор показывает, что Каземиро явно преувеличил эффект от контакта (ЕСЛИ ОН ВООБЩЕ БЫЛ)".

При таком замахе даже малейший контакт повлиял бы на движение ноги игрока Леванте, но этого не произошло. Фирменный нырок Каземиро, что подтверждают комментарии в этой же статье. И даже в группе Реала высмеяли эту постановку. =)
RMUKMU
RMUKMU ответил ronaldo743
   279 / 887
25 февраля в 11:47
sports ru
tribuna/blogs/mama4h/2360044.html
Касание всё-таки было (0:42).
ronaldo743
ronaldo743 ответил RMUKMU
   19 / 887
25 февраля в 11:34
Слишком много позволили Леванте, но победили и ладно. Второй пенальти: Удар защитника ногой с размаха был и ногу зацепил. Касание было слабым и Каземиро дорисовал, но по правилам это 11 метров.
Ничего он там не зацепил. И именно поэтому видео с этим нырком сюда не пропускают. =)
RMUKMU
RMUKMU
   279 / 887
25 февраля в 11:32
Слишком много позволили Леванте, но победили и ладно.
Второй пенальти: Удар защитника ногой с размаха был и ногу зацепил. Касание было слабым и Каземиро дорисовал, но по правилам это 11 метров.
DVoxNN
DVoxNN ответил barcamilan
   580 / 887
25 февраля в 11:19
ну скажите, второй пенальти был? можно ли это считать опасной игрой, ведь если б защитник попал в ногу каземиро, прощай, футбол был бы?
Если это опасная игра без собственно нарушения, то это свободный удар, но не пендаль.
DVoxNN
DVoxNN ответил авито
   580 / 887
25 февраля в 11:17
Да ладно вам, пусть судьи тянут Реал как могут в борьбе с Атлетико не мешает это Барселоне идти к очередному чемпионству
Так за матрас обидно же
DVoxNN
DVoxNN ответил BARCELONA-BEST
   580 / 887
25 февраля в 11:16
Рэалька в принципе могла бы и без тренера играть. Если че судьи затащат.
Они так и играют
DVoxNN
DVoxNN
   580 / 887
25 февраля в 11:15
Мы тут все удивлялись как Аякс вертел маргарин. А тут Леванте то же самое делает. Но чемоданы пока решают.
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