«Реал» благодаря двум голам с пенальти обыграл «Леванте»

«Реал» в матче 25-го тура чемпионата Испании обыграл «Леванте».
Таким образом, «сливочные» набрали 48 очков и остались на третьем месте в таблице. У «Леванте» 30 очков (13-я позиция).
Валенсия, стадион «Сьютат де Валенсия».
«Леванте» - «Реал» - 1:2 (0:1)
Голы: Марти 61 - Бензема 43 (пенальти), Бэйл 79 (пенальти)
«Леванте»: Айтор, Робер, Везу, Кабако, Луна, Барди (Вукчевич 89), Кампанья, Рочина (Дукур 60), Саймон, Моралес, Марти (Двамена 74)
Главный тренер: Лопес Пако.
«Реал»: Куртуа, Регилон, Варан, Начо, Карвахаль, Модрич, Каземиро, Кроос (Вальверде 69), Винисиус Жуниор (Асенсио 83), Бензема (Бэйл 75), Лукас
Главный тренер: Солари Сантьяго.
Предупреждения: Марти 26, Начо 29, Рочина 58, Лукас 68, Луна 84
Удаления: Начо 87, Рочина 89.
Судья: Иглесиас Вильянуэва Игнасио.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другой игре «Барселона» одолела «Севилью» (4:2).
аха-ха)
аха-ха)
аха-ах)
аха-ах)
Кто в прошлом туре победил благодаря голу гнома с пенальти?
Кстати пенальти было два,один пеналь гном не забил.
Так что не надо лицемерить,кого ещё тащат за уши это очевидно.
Кто в прошлом туре победил благодаря голу гнома с пенальти?
Кстати пенальти было два,один пеналь гном не забил.
Так что не надо лицемерить,кого ещё тащат за уши это очевидно.
Повсюду полыхающие пуканы барсиков и адептов белокурой Лионели. Аха-ха)
Повсюду полыхающие пуканы барсиков и адептов белокурой Лионели. Аха-ха)
аха-аха)
аха-аха)
Насчёт траектории ноги. Защ же не в кость попал, чтобы его нога застопорилась.
Насчёт траектории ноги. Защ же не в кость попал, чтобы его нога застопорилась.
Шесть "ошибок" в пользу Реала за 4 последних матча. С Жироной Перес пожадничал и сразу поражение.
Шесть "ошибок" в пользу Реала за 4 последних матча. С Жироной Перес пожадничал и сразу поражение.
При таком замахе даже малейший контакт повлиял бы на движение ноги игрока Леванте, но этого не произошло. Фирменный нырок Каземиро, что подтверждают комментарии в этой же статье. И даже в группе Реала высмеяли эту постановку. =)
При таком замахе даже малейший контакт повлиял бы на движение ноги игрока Леванте, но этого не произошло. Фирменный нырок Каземиро, что подтверждают комментарии в этой же статье. И даже в группе Реала высмеяли эту постановку. =)
tribuna/blogs/mama4h/2360044.html
Касание всё-таки было (0:42).
tribuna/blogs/mama4h/2360044.html
Касание всё-таки было (0:42).
Второй пенальти: Удар защитника ногой с размаха был и ногу зацепил. Касание было слабым и Каземиро дорисовал, но по правилам это 11 метров.
Второй пенальти: Удар защитника ногой с размаха был и ногу зацепил. Касание было слабым и Каземиро дорисовал, но по правилам это 11 метров.