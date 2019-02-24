«Наполи» разобрался с «Пармой»

«Наполи» разгромил «Парму» в матче 25-го тура Серии А.
Парма, стадион «Эннио Тардини».
«Парма» - «Наполи» - 0:4 (0:2)
Голы: Зелински 19, Милик 36, Милик 73, Унас 82
«Парма»: Сепе, Гобби, Гальоло, Алвеш, Якопони, Пепин (Силигарди 53), Ригони, Куцка, Жервиньо (Скьяппакасе 77), Инглезе, Бьябьяни (Гаццола 84)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
«Наполи»: Мерет, Хисай, Кулибали, Максимович (Луперто 46), Малькуи, Зелински (Верди 76), Руис, Аллан, Кальехон , Милик (Унас 79), Мертенс
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Ригони 28, Милик 38, Гальоло 86
Судья: Киффи Даниэле.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом поединке дня «Ювентус» обыграл «Болонью» (1:0).
Второе место должны взять!!!
Второе место должны взять!!!