«Боруссия» Д и «Байер» забили пять мячей на двоих

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Байером» в матче 23-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» (54 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Байер» (36 очков) - седьмой.
Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк
«Боруссия» Д - «Байер» 3:2 (2:1)
Голы: Загаду 30, Санчо 38, Гетце 60 - Фолланд 37, Та 75
«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Аканджи, Загаду, Диалло, Вайгль, Витсель, Санчо, Гетце (Дахуд 83), Геррейру (Ларсен 76), Алькасер (Вольф 90)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, Бендер, Едвай, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хавертс, Фолланд, Бэйли (Аларио 70)
Главный тренер: Бош Петер.
Предупреждения: Едвай 59, Геррейру 74
Судья: Дингерт Кристиан.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Бавария» одержала минимальную победу над «Гертой».
Ну в атаке, как и ожидалось, усталый и играющий в открытый футбол Байер нам предоставил достаточно моментов. Опять же, где-то больше половины мы реализовали, что редкость. Жаль, что гол Пако не засчитали, пора уже прерывать его сухую серию.
В общем, три очка, наконец, взяли, и это главное. Ждём следующего матча.
Ну в атаке, как и ожидалось, усталый и играющий в открытый футбол Байер нам предоставил достаточно моментов. Опять же, где-то больше половины мы реализовали, что редкость. Жаль, что гол Пако не засчитали, пора уже прерывать его сухую серию.
В общем, три очка, наконец, взяли, и это главное. Ждём следующего матча.
Немного надо прибавить, а то в последнее время не очень играют!!!
Без Ройса не могут что ли?
Немного надо прибавить, а то в последнее время не очень играют!!!
Без Ройса не могут что ли?