«Ман Сити» вплотную подобрался к «Ливерпулю» и другие итоги 27-го тура АПЛ

Предлагаем Вашему вниманию результаты 27-го тура АПЛ.
«Кардифф» - «Уотфорд» - 1:5
Голы: Бамба 82 — Деулофеу 18, 61, 63, Дини 73, 90+1.
«Вест Хэм» - «Фулхэм» - 3:1
Голы: Чичарито 29, Диоп 40, Антонио 90 — Бабел 3.
«Бернли» - «Тоттенхэм» - 2:1
Голы: Вуд 57, Барнс 83 — Кейн 65.
«Борнмут» - «Вулверхэмптон» - 1:1
Голы: Кинг 14 (пен) — Рауль Хименес 83 (пен).
«Ньюкасл» - «Хаддерсфилд» - 2:0
Голы: Рондон 46, Айосе Перес 52.
«Лестер» - «Кристал Пэлас» - 1:4
Голы: Эванс 64 — Батшуайи 40, Заха 70, 90+3, Миливоевич 81 (пен).
«Арсенал» - «Саутгемптон» - 2:0
Голы: Ляказетт 6, Мхитарян 17.
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» - 0:0
«Эвертон» - «Манчестер Сити» - 0:2
Голы: Ляпорт 45+2, Жезус 90+7.
Матч «Челси» - «Брайтон» перенесен.
к большущему сожалению!
к большущему сожалению!
Он оч талантливый футболист, также тащил Эвертон и Милан, но вот никак не пойму как у него в Барсе не получилось.
Он оч талантливый футболист, также тащил Эвертон и Милан, но вот никак не пойму как у него в Барсе не получилось.