«Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Интером»

«Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
«Интер» (47 очков) занимает третье место в турнирной таблице национального первенства, «Фиорентина» (36 очков) - девятая.
Флоренция, стадион Артемио Франки
«Фиорентина» - «Интернационале» 3:3 (1:2)
Голы: де Врей 1 (автогол), Муриэль 74, Верету 90+6 (пенальти) - Весино 6, Политано 40, Перишич 52 (пенальти)
«Фиорентина»: Ляфон, Лорини (Дабо 79), Уго, Чеккерини, Бираги, Верету, Фернандеш, Бенасси (Пьяца 58), Кьеза, Симеоне (Муриэль 58), Жерсон
Главный тренер: Пиоли Стефано.
«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Дальберт (Асамоа 62), Брозович, Весино, Политано (Кандрева 77), Наингголан (Валеро 90), Перишич, Мартинес
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
Предупреждения: Наингголан 57, Шкриньяр 65, Политано 71, Ляфон 87, Брозович 89, Жерсон 90+12
Судья: Абиссо Розарио.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Рома» одержала непростую победу над аутсайдером Серии А.
Конте если придёт, то вопреки Маротте, они же в Ювентусе конфликтовали.
Вообще Конте не хочется видеть у руля из-за его прошлого и тяжёлого характера. Лучше Гасперини вернуть или Коку.
Конте если придёт, то вопреки Маротте, они же в Ювентусе конфликтовали.
Вообще Конте не хочется видеть у руля из-за его прошлого и тяжёлого характера. Лучше Гасперини вернуть или Коку.
Хотя терять 2 очка, ведя в счёте 3:1, это в любом случае провал.
Хотя терять 2 очка, ведя в счёте 3:1, это в любом случае провал.
И что-то мало сегодня знакомых криков "Икарди, вали" от неррадзурцев, в отличие от последних игр, странно, ведь именно так в "Интере" относятся к игрокам, которые тащили команду полтора сезона почти в одиночку))
И что-то мало сегодня знакомых криков "Икарди, вали" от неррадзурцев, в отличие от последних игр, странно, ведь именно так в "Интере" относятся к игрокам, которые тащили команду полтора сезона почти в одиночку))