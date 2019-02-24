«Ман Сити» в серии пенальти одолел «Челси» и выиграл Кубок Лиги

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 10’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 25’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 7’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Задерживается Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 8’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 12’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 39’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 53’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 10’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 11’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 10’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 56’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 26’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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«Ман Сити» в серии пенальти одолел «Челси» и выиграл Кубок Лиги

24 февраля 2019, 22:18
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился после серии пенальти

В финальном матче Кубка Лиги «Манчестер Сити» в серии пенальти сломил сопротивление «Челси».

Лондон, стадион «Уэмбли»

«Челси» - «Манчестер Сити» 0:0
3:4 по пенальти

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Баркли (Лофтус-Чик 89), Виллиан (Игуаин 96), Азар, Педро (Хадсон-Одои 79)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Ляпорт (Компани 46), Отаменди, Уокер, Фернандиньо (Данило 91), Сильва (Гюндоган 79), Де Брюйне (Сане 86), Бернарду Силва, Стерлинг, Кун Агуэро
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

Предупреждения: Луис 30, Фернандиньо 58, Рюдигер 72, Жоржиньо 88, Уокер 90+1

Судья: Мосс Джонатан.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил Медив
   409 / 887
26 февраля в 05:53
Разве там был не испанский тренер и десяток испанских игроков были на поле?
Это не проблема испанцев. что в английском футболе больше пафоса, чем игры. Вам стоит проснутся, сейчас уже давно не нулевые и АПЛ давно не номер один.
Пепс
Пепс
   492 / 887
25 февраля в 23:32
Пеп , с победой !!!)))
Ravshan878
Ravshan878
   29 / 887
25 февраля в 20:06
Я вчера еще раз убедился , у некоторых играков аристократов дисциплинами проблем. Или у них такие вещи серьёзно не принимается перед публикой.Или менталитет ....)
cannongun
cannongun
   173 / 887
25 февраля в 10:15
посмотрел обзор. такое ощущение что играй в этом злополучном финале вместо пенсов ТХ, у Поча был бы первый трофи
cannongun
cannongun
   173 / 887
25 февраля в 10:01
а что там за порнуха у Сарри с Кепой в конце матча? пасан в открытую нагадил на саррибол?
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
25 февраля в 09:40
Надо тренировать пенальти - касается всех
El Dassory
El Dassory
25 февраля в 09:33
С победой кубке Сити, заслужили.
Остапчук 67
Остапчук 67
   588 / 887
25 февраля в 09:11
Жаль Сарри, но это футбол.
Novograd
Novograd
   711 / 887
25 февраля в 09:05
ДК всеравно пабедит
Знатог
Знатог
   262 / 887
25 февраля в 08:09
Все мастера супер пупер и за 120 мин ни одного гола. казлы.
cska plus
cska plus
   12 / 887
25 февраля в 07:28
Раз в жизни поставил на МС и то взяли и профукали ставочку мою.
Гус Пойет
Гус Пойет
   249 / 887
25 февраля в 07:14
Всяко лучше чем предыдущий сложился матч для Челси
GKN
GKN
   515 / 887
25 февраля в 05:42
Опять Ч не повезло
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
25 февраля в 03:01
Уже не первый трофей Пепа на английской земле! А вот для Сарри первый блин вышел комом. Удивительно, что в этом матче не было забитых мячей) Игра реально шла до первого гола. Но в итоге и этого не произошло!
Denkuz
Denkuz
   67 / 887
25 февраля в 00:24
МС с победой!
Sergey Z
Sergey Z
   237 / 887
25 февраля в 00:11
МС с победой!
Ладожский
Ладожский
   94 / 887
25 февраля в 00:08
Хороший матч, МС с победой!
drug01
drug01
   115 / 887
25 февраля в 00:08
Теперь надо решать с чемпионством...
ceret
ceret
25 февраля в 00:07
Пусть Сарри со своим сынком Жоржем вернется домой
Шишанутый
Шишанутый ответил заDOOMчивый
   28 / 887
24 февраля в 23:57
я с удовольствием ежедневно пересматриваю матчи ЛЧ Реал- Юбка в турине 3/0, Атлетико- Юбка 2/0 и Юбка Парма 3/3, а так же МЮ-РОма 6/0. остальное всё в топку.
Любишь смотреть матчи Ювентуса? Ну наслаждайся! Может скоро больше понемать в футболе начнешь и на Серию А перейдешь. А потом глядиш и до Ла Лиги дорастешь! Удачи тебе, парень!
Igo0rek
Igo0rek ответил fanliverpoolfan
   128 / 887
24 февраля в 23:56
Ну поздравлять арабский мешок с трофеем глупо.
Придержи поздравления до момента, когда мы чемпионами станем в этом сезоне.
Шишанутый
Шишанутый ответил Klassе
   28 / 887
24 февраля в 23:56
за 3 просмотренных сегодня матча 1 гол с игры.(серия пенальти не считается) спасибо попову. хотя, вывески ливер-мю, ростов-краснодар и челси сити были ох какими перспективными
Надо было Ла Лигу смотреть. Вот там норм играют!
спартак 1987
спартак 1987
   210 / 887
24 февраля в 23:45
Кабальеро мог быть и понастойчивее когда Сарри пытался заменить на серию пенальти Кепу, Аргентинец хоть и слабенький вратарь, но на серии пенальти более удачливый. Испанский вратарь обязан был брать удар Агуэро...а как пробил Азар☺ даже Тотти отдыхает...хорошо что есть Месси, только игра барселоны против севильи порадовала за последнию неделю ( ливерпуль -бавария, лион - барселона, мю - ливерпуль, ростов -краснодар...один гол на четыре просмотренных матча!!! и тот от Ростовского автобуса
Тага Дага
Тага Дага
   251 / 887
24 февраля в 23:38
Матч не видел,ничего не могу сказать, если неделю назад проиграли 0-6..сегодня 0-0...это нормально, значит работали над ошибками, а Сити с победой. ....Гвардиола с Клопом лучшие в мире на данный момент. ..
mangoх12
mangoх12
   17 / 887
24 февраля в 23:27
Надо было до пеналей все решать
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   82 / 887
24 февраля в 23:18
Ну поздравлять арабский мешок с трофеем глупо.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   3 / 887
24 февраля в 23:14
комплимент Сердару Азмуну?
juvenale
juvenale ответил Так Себе Аналитик
   51 / 887
24 февраля в 23:12
Раньери должен был выигрывать чемпионат с "Ромой". Там Моратти зарешал. "Интер" судейских очков 7-8 набрал плюс сливы от "Лацио", фанаты которых аплодировали, когда "Интер" забивал им голы (более мерзкого зрелища в футболе не видел, с тех пор слово "Лацио" хуже merda для меня). Что Клаудио мог сделать против ресурса?
да помню тот сезон,когда картон отставал,а потом включил админресурс...ну и Рома тогда проиграла сампе с Паццини в ключевом матче
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
   20 / 887
24 февраля в 23:10
к-н даже Раньери,который в Италии выиграл только кубок выиграл чемпионат с лестером))а Ливерпульль уже 30 лет не может))Ди Маттео выиграл Лч,Анчелотти все выиграл,Конте тоже....так что и тут облом у тебя
Раньери должен был выигрывать чемпионат с "Ромой". Там Моратти зарешал. "Интер" судейских очков 7-8 набрал плюс сливы от "Лацио", фанаты которых аплодировали, когда "Интер" забивал им голы (более мерзкого зрелища в футболе не видел, с тех пор слово "Лацио" хуже merda для меня). Что Клаудио мог сделать против ресурса?
lobsterdam
lobsterdam
   286 / 887
24 февраля в 23:10
челси выглядели достойно при их проблемах. Распиаренная на всех углах голубятня только чудом сумела все-таки обзавестись хоть какой-то посудиной.
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