«Ман Сити» в серии пенальти одолел «Челси» и выиграл Кубок Лиги

В финальном матче Кубка Лиги «Манчестер Сити» в серии пенальти сломил сопротивление «Челси».
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Челси» - «Манчестер Сити» 0:0
3:4 по пенальти
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Баркли (Лофтус-Чик 89), Виллиан (Игуаин 96), Азар, Педро (Хадсон-Одои 79)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Ляпорт (Компани 46), Отаменди, Уокер, Фернандиньо (Данило 91), Сильва (Гюндоган 79), Де Брюйне (Сане 86), Бернарду Силва, Стерлинг, Кун Агуэро
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Предупреждения: Луис 30, Фернандиньо 58, Рюдигер 72, Жоржиньо 88, Уокер 90+1
Судья: Мосс Джонатан.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.