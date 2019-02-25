Черчесов: «Здорово для нас, что „Краснодар“ хорошо настроился на „Байер“»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что рад выходу «Краснодара» и «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы. Также наставник отметил, что это может создать небольшие трудности перед мартовскими матчами сборной с Бельгией и Казахстаном.

Здорово для нас, что «Краснодар» хорошо настроился на «Байер». А что касается вылета из Кубка России, то «Ростов» его знает досконально, а «Байер» подошел снисходительно. «Ростов» понимал, что ему нужно. Возможно, не «Красндар» сыграл слабо, а «Ростов» не дал ему сыграть. Я бы не сказал, что «Краснодар» не выложился.

Мы подготовили письмо на случай, если «Зенит» не пройдет «Вильярреал» – ответный матч 14 марта. Чтобы игру чемпионата сдвинули с 17-го марта на 16-е. Чтобы у нас было больше времени на подготовку к матчу с Бельгией. Почему только «Зенит»? Да, у «Краснодара» тоже может быть такая ситуация. Но «Зенит» играет со «Спартаком», а в этих двух командах больше кандидатов в сборную. Не хотелось напрягать лигу переносом двух матчей. Могут сдвинуть или нет – я не знаю. Но свою просьбу я выразил.