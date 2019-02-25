Агент: «Меня никто не убедит в том, что Чорлука играет на 4 млн евро в год»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о зарплате защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, который получает 4 миллиона евро в год.

Ходят разговоры, что у «Локомотива» после ухода Геркуса брешь в бюджете составляет 2,5 миллиарда. Правда это или нет? Я не знаю. Железнодорожники приобрели летом Крыховяка, он выстрелил. А вот Хеведес... Вообще нужно находиться внутри клуба, чтобы знать, как там все устроено, какой трансферный бюджет.

Команда вылетела из Лиги чемпионов, не заработала в этом турнире. Взяли хрустального Хеведеса...

Он серьезный игрок. Но за такую зарплату должен быть на две-три головы выше россиян. Это же могу сказать и про Чорлуку. Меня никто не убедит в том, что хорват играет на зарплату в 4 миллиона! У человека жизнь удалась, на 4 года с ним подписывают контракт в таком возрасте. Для меня это нонсенс...