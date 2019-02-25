Тащи: «Не считаю, что „Зенит“ сильнее „Шахтера“»

Бывший футболист московского «Динамо» Борис Тащи прокомментировал переход защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

Что касается перехода Ракицкого в «Зенит» — по отношению к ситуации в стране это был не самый правильный переход. Но каждый футболист — в первую очередь спортсмен и думает о своей карьере.

Российский чемпионат на данный момент объективно сильнее украинского. Но я не считаю, что «Зенит» сильнее «Шахтера». Хотя это довольно хороший клуб, который играет в интересный футбол. Каждый в жизни вправе делать, что он считает нужным, делать те шаги, которые приносят ему максимум.