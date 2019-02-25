Зырянов: «Будет здорово, если в финале ЛЕ сыграют „Зенит“ и „Краснодар“»

Бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов рассуждает о противостоянии питерского клуба с «Краснодаром» в этом сезоне.
Знаете, я вот недавно в интервью вспоминал наш поход за Кубком УЕФА в 2008 году, и обнаружил, что среди команд, которые тогда прошел «Зенит», были «Вильярреал» и леверкузенский «Байер». В нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Краснодар» уже выбил «Байер», осталось только «Зениту» пройти «Вильярреал», и мы будем ждать обе российские команды в финале еврокубка. Если так и случится, это вообще будет здорово!
Они могут разыграть между собой и первое место в РПЛ? Почему нет? Будем на это надеяться, хотя, наверное, намного интереснее, если три-четыре команды реально борются за чемпионство. Но я, естественно, жду победы «Зенита» в чемпионате.
Тосно было сунулся вперед "батьки" и выиграл кубок, наказание последовало незамедлительно.
Тосно было сунулся вперед "батьки" и выиграл кубок, наказание последовало незамедлительно.
- 1/8 финала - Тосно
- 1/4 финала - Оренбург
- полуфинале - Урал
- 1/8 финала - Тосно
- 1/4 финала - Оренбург
- полуфинале - Урал
Откуда такая фамильярность?
Откуда такая фамильярность?
Это было бы великолепно!
Это было бы великолепно!