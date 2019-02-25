Черчесов: «Жалко, что Дзагоев травму получил»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что следит за состоянием игроков национальной команды и их подготовкой к сезону.

Мы были в Катаре, где проходил турнир. Весь тренерский штаб там собрался. Потом был в Турции, Кудряшова посмотрели, много игр и тренировок команд там было. Много рабочих встреч было, которые дали понимание, кто как тренируется и чего ждать.

С игроками мы особо не разговаривали. Не хотим их отвлекать от клубных дел. Потому что сборная – потом. Общаемся с коллегами, нам нужны цифры. Мы же смотрим не игру, а тренировки. Для нас очень важно, как проходят занятия, интенсивность. Нам надо понимать и знать, кто на что будет готов.

Нестабильность нормальна, и она не беспокоит. Только начинается вторая часть сезона. Не нужно планировать все заранее. Потому что перемены могут потом привести к растерянности. Только за неделю можем понимать, кто как готов, чего нас ждет. Сейчас активно собираем информацию. Жалко, кстати, что Дзагоев травму получил, потому что говорили, он хорошо готов, на высоком уровне. Мы его планировали, а на самом деле его не будет. Посмотрим, как кто войдет в чемпионат. Несколько официальных матчей уже было. Картинка какая-то есть. Кто-то не в форме, но в какой-то степени это нам на руку. Если сейчас он в форме, то через пять матчей может быть не в форме. А так могут как раз к нашим матчам набрать форму.

Что касается молодых, мы стараемся резких движений не делать. За всеми следим. Вот взять пример Головина. Он как только заявил о себе, мы его взяли в сборную. Он все игры проводит – за молодежку и не играл. Поэтому он готов сейчас давать результаты. Чалова же мы приглашали до чемпионата мира и сейчас. Он обжился уже и стал другим человеком, прибавил. А если кто-то из опытных игроков не забивает, то в этом ничего особенного. Дзюба? Чем он злее, тем лучше. Так что пусть не забивает – будет злее к играм сборной.