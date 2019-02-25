Зырянов: «Семак хотел получить хорошего левого защитника»

Бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о зимних трансферах клуба.

Что можно сказать о новичках? Главное, чтобы они устраивали главного тренера. Думаю, что в итоге получилось не совсем то, что планировал Сергей Семак. Потому что он планировал, в частности, получить хорошего левого защитника. Но с тем, что Сердар Азмун – нападающий высокого уровня, точно не поспоришь. Так что в целом Сергею Богдановичу предоставили определенный набор игроков, но, очевидно, не полностью соответствующих его просьбам.