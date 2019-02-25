Фурсенко: «Мое сердце остается с „Зенитом“»

25 февраля 2019, 16:32

Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко попрощался с командой и пожелал удачи петербуржцам в достижении самых высоких результатов.

Фурсенко возглавлял клуб в 2006-2008 годах, а также с мая 2017 года.

От всего сердца хочу поблагодарить всех присутствующих, мы делали одно дело. Желаю [главному тренеру] Сергею Богдановичу [Семаку] успехов, преодоления и самых высших мест, уверен, что команда вас поддержит. Мое сердце остается с «Зенитом», можете обращаться ко мне, когда это необходимо. В добрый путь, к великим свершениям.

Напомним, что новым президентом «Зенита» стал Александр Медведев.