Черчесов выступает за продажу пива на стадионах в России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» поделился мнением о своем отношении к возможной продаже пива на стадионах во время матчей чемпионата России.

Первое пиво я выпил в Германии. Мы победили со счетом 1:0 в 37-градусную жару, сохранили место в Бундеслиге. Захожу в раздевалку с жары, первое, что попалось, хватаю и пью. Сначала не понял, что пью. Когда оторвался, понял, что пива выпил.

Заходя на стадион, человек может выпить чего угодно, не только пива, а потом пьяным сидеть. А можно прийти на стадион, заказать то же самое пиво. Плюсом будет, что это культурно, нормально. Большой плюс, что это в бюджет стадиона и клуба. Можно сделать это в нескольких турах, посмотреть, как это будет выглядеть, а потом внедрить.