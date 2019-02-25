Черчесов выступает за продажу пива на стадионах в России

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 7’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 21’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 4’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 4’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 8’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 35’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 49’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 6’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 8’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 6’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 52’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 22’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Черчесов выступает за продажу пива на стадионах в России

25 февраля 2019, 15:26

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» поделился мнением о своем отношении к возможной продаже пива на стадионах во время матчей чемпионата России. 

Первое пиво я выпил в Германии. Мы победили со счетом 1:0 в 37-градусную жару, сохранили место в Бундеслиге. Захожу в раздевалку с жары, первое, что попалось, хватаю и пью. Сначала не понял, что пью. Когда оторвался, понял, что пива выпил.

Заходя на стадион, человек может выпить чего угодно, не только пива, а потом пьяным сидеть. А можно прийти на стадион, заказать то же самое пиво. Плюсом будет, что это культурно, нормально. Большой плюс, что это в бюджет стадиона и клуба. Можно сделать это в нескольких турах, посмотреть, как это будет выглядеть, а потом внедрить.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   86 / 887
25 февраля в 21:01
Нормальным людям от пары стаканчиков ничего не будет..но свиньи то будут пить пивко,после водяры...Так что...не знаю,во что это выльется..
fanilich
fanilich
   446 / 887
25 февраля в 17:49
футбол- это спортивное состязание и где не место пивному" пойлу". на стадионы ходят дети ,почему не задумываются как это будет выглядеть в глазах подрастающего поколения.Для алкогольных развлечений есть кафе,бары,пивные бары ,но только не футбол .
Морозовский
Морозовский ответил Sysanin101
   6 / 887
25 февраля в 17:13
Пивная МАФИЯ пошла в атаку на граждан России! К ней уже присоединился и Черчесов и предлагает ставить на здоровье граждан пивные эксперименты. Для Черчесова чем больше пьют, тем лучше, значит эксперимент, по СПАИВАНИЮ молодёжи России, удался на радость пифным МАФИОЗИ! Пусть напиваются, а мы потом посмотрим и даже повсеместно внедрим. Частое употребление слабоалкогольных напитков вызывает сильную зависимость и приводит к алкоголизму. Употребление именно низкоградусных напитков приучает человека к СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ определённой дозе алкоголя, при этом снимает психологические барьеры и делает его пивозависимым. Человек ОШИБОЧНО считает, что раз это слабоалкогольный напиток, то его можно НЕМЕРЕННО употреблять и не попасть в зависимость. Одним из важных сигналов развития алкоголизма является желание снова выпить, чтобы опохмелиться. Слабоалкогольные напитки вначале не вызывают этого желания, но по мере их частого употребления на стадионе или в других общественных местах, желание выпить становится УГРОЖАЮЩИМ и систематически зависимым. Злоупотребление слабоалкогольными напитками и алкоголем негативно влияет на здоровье и психику человека и может привести к заболеваниям - гепатиту, гастриту или панкреатиту, к психическим расстройствам и другим тяжелым заболеваниям. Предотвратить алкоголизм значительно легче, чем потом его лечить и тратить на это огромные деньги. Пивные бароны спаивают, НЕЩАДНО обогащаются, получая баснословные БАРЫШИ, а лечение производится за счёт государства и ущерб наносится гражданам государства. В Англии спаивание пивом привело к социальной КАТАСТРОФЕ!!! Её уже ничем не исправить. Пиво подтягивает наркоманию и виски и многих подсаживает на НАРКОТУ. Англичане ДУРЕЮТ на глазах с бешеной социальной скоростью. Колобков, Прядкин, Дюков, Черчесов, Колосков и другие хотят УТОПИТЬ Россию в пивном УГАРЕ и социально уничтожить российский народ!!! Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу. Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране. Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения. Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ. Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу! Раз и НАВСЕГДА!!! Колобков, Голодец, Дюков, Прядкин, Мейти, Колосков, Черчесов и прочие горе управленцы хотят повысить доходы стадионов за счёт спаивания молодежи ПИВОМ. Доходы и откаты получают единицы, за счёт спаивания сотни тысяч человек в каждом туре. Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!
Футбол этими "руководителями" ставится на службу алкоголизму! В стране должен процветать алкоголизм!От Чечесова это одобрение странно, а может вся Северная Осетия сейчас пивом упивается?!
Заратустра
Заратустра ответил Sysanin101
   139 / 887
25 февраля в 17:12
Да не, нормальная тема пиво на стадионах.
Питермен
Питермен
   152 / 887
25 февраля в 17:06
Зачем пиво? Чтобы пупсики напивались и громили стадионы?
шацк
шацк
   733 / 887
25 февраля в 17:00
В ВИП ложах разрешено не только пиво... Так что дайте нам простым смертным, хоть писка глоток! Вы ведь такие цены заломите, что это пиво, которое у нас совсем даже не пиво, а еще и разбавленное, так вот это пиво будет стоить рублей 300 минимум? Все для народа - страна дураков!
Sysanin101
Sysanin101 ответил Морозовский
   473 / 887
25 февраля в 16:49
Всё в нашем футболе, оказывается, упёрлось только в пиво!
Мутко ушел, а пивные интересы боссов от спаивания, передал Дюкову!
У Дюкова других вопросов хватает, которые надо решать в первую очередь.
Президенту РФС Александру Дюкову надо РАЗОГНАТЬ судейскую МАФИЮ и навести порядок в судействе.
Заставить, в добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке, Прядкина и чиновников РФС с нового сезона 2019/20 ввести VAR на всех соревнованиях РПЛ и ФНЛ, Кубка и Суперкубка России.
Если этого не сделать, то получим нового "старого" Мутко", которого Федун перетащит, ценой вопроса, на свою сторону.
А судейские скандалы будут только НАРАСТАТЬ и топить наш футбол в трясине судейской КОРРУПЦИИ.

Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в российском футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
Пока не установят систему VAR в нашем чемпионате, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
Вспомните, как Мутко всё обещал, до чемпионата мира по футболу в России, установить на всех стадионах систему ВАР!
Мутко уже нет, а систему так и не установили и мало того, установку ВАР перенесли на неопределённое время, а чиновники от футбола, сочиняют всяческие ИДИОТСКИЕ отговорки, чтобы её не устанавливать.
Вот вам и вся борьба с судейской коррупцией в нашем футболе.
Слабое звено и вопиющий БИЧ всего нашего футбола - МАХРОВАЯ судейская КОРРУПЦИЯ!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС и Прядкин всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Дюков про систему ВАР даже не заикается, зато ПИВО проталкивает, чтобы СПАИВАТЬ нашу молодежь.
Для Дюкова СПАИВАТЬ намного легче, чем повести решительную борьбу с судейской коррупцией.
Sysanin101
Sysanin101
   473 / 887
25 февраля в 16:48
Пивная МАФИЯ пошла в атаку на граждан России!
К ней уже присоединился и Черчесов и предлагает ставить на здоровье граждан пивные эксперименты.
Для Черчесова чем больше пьют, тем лучше, значит эксперимент, по СПАИВАНИЮ молодёжи России, удался на радость пифным МАФИОЗИ!
Пусть напиваются, а мы потом посмотрим и даже повсеместно внедрим.

Частое употребление слабоалкогольных напитков вызывает сильную зависимость и приводит к алкоголизму.
Употребление именно низкоградусных напитков приучает человека к СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ определённой дозе алкоголя, при этом снимает психологические барьеры и делает его пивозависимым.
Человек ОШИБОЧНО считает, что раз это слабоалкогольный напиток, то его можно НЕМЕРЕННО употреблять и не попасть в зависимость.
Одним из важных сигналов развития алкоголизма является желание снова выпить, чтобы опохмелиться.
Слабоалкогольные напитки вначале не вызывают этого желания, но по мере их частого употребления на стадионе или в других общественных местах, желание выпить становится УГРОЖАЮЩИМ и систематически зависимым.
Злоупотребление слабоалкогольными напитками и алкоголем негативно влияет на здоровье и психику человека и может привести к заболеваниям - гепатиту, гастриту или панкреатиту, к психическим расстройствам и другим тяжелым заболеваниям.
Предотвратить алкоголизм значительно легче, чем потом его лечить и тратить на это огромные деньги.
Пивные бароны спаивают, НЕЩАДНО обогащаются, получая баснословные БАРЫШИ, а лечение производится за счёт государства и ущерб наносится гражданам государства.

В Англии спаивание пивом привело к социальной КАТАСТРОФЕ!!!
Её уже ничем не исправить.
Пиво подтягивает наркоманию и виски и многих подсаживает на НАРКОТУ.
Англичане ДУРЕЮТ на глазах с бешеной социальной скоростью.
Колобков, Прядкин, Дюков, Черчесов, Колосков и другие хотят УТОПИТЬ Россию в пивном УГАРЕ и социально уничтожить российский народ!!!
Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
Раз и НАВСЕГДА!!!
Колобков, Голодец, Дюков, Прядкин, Мейти, Колосков, Черчесов и прочие горе управленцы хотят повысить доходы стадионов за счёт спаивания молодежи ПИВОМ.
Доходы и откаты получают единицы, за счёт спаивания сотни тысяч человек в каждом туре.
Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!
EAGuar As
EAGuar As
   46 / 887
25 февраля в 16:25
Половина матчей в холодную погоду . Какое пиво ? Водку продавать нужно .
КЭТиК
КЭТиК
   242 / 887
25 февраля в 16:15
Балтика 9 - спонсор интервью с Черчесовым.
Egorium
Egorium
   70 / 887
25 февраля в 16:10
Свиньям только не наливать, они так как бухие.
Mangur
Mangur
   195 / 887
25 февраля в 15:46
Алкашня. Кстати лига защиты Раков выступила со своим мнением против Лиги пивных алкашей?
wingback
wingback
   165 / 887
25 февраля в 15:41
Пёс любит лакнуть, оно и видно...
161регион
161регион
   7 / 887
25 февраля в 15:32
Согласен с усачем....
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
25 февраля в 15:30
Всё в нашем футболе, оказывается, упёрлось только в пиво!
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