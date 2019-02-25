Черчесов выступает за продажу пива на стадионах в России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» поделился мнением о своем отношении к возможной продаже пива на стадионах во время матчей чемпионата России.
Первое пиво я выпил в Германии. Мы победили со счетом 1:0 в 37-градусную жару, сохранили место в Бундеслиге. Захожу в раздевалку с жары, первое, что попалось, хватаю и пью. Сначала не понял, что пью. Когда оторвался, понял, что пива выпил.
Заходя на стадион, человек может выпить чего угодно, не только пива, а потом пьяным сидеть. А можно прийти на стадион, заказать то же самое пиво. Плюсом будет, что это культурно, нормально. Большой плюс, что это в бюджет стадиона и клуба. Можно сделать это в нескольких турах, посмотреть, как это будет выглядеть, а потом внедрить.
У Дюкова других вопросов хватает, которые надо решать в первую очередь.
Президенту РФС Александру Дюкову надо РАЗОГНАТЬ судейскую МАФИЮ и навести порядок в судействе.
Заставить, в добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке, Прядкина и чиновников РФС с нового сезона 2019/20 ввести VAR на всех соревнованиях РПЛ и ФНЛ, Кубка и Суперкубка России.
Если этого не сделать, то получим нового "старого" Мутко", которого Федун перетащит, ценой вопроса, на свою сторону.
А судейские скандалы будут только НАРАСТАТЬ и топить наш футбол в трясине судейской КОРРУПЦИИ.
Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в российском футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
Пока не установят систему VAR в нашем чемпионате, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
Вспомните, как Мутко всё обещал, до чемпионата мира по футболу в России, установить на всех стадионах систему ВАР!
Мутко уже нет, а систему так и не установили и мало того, установку ВАР перенесли на неопределённое время, а чиновники от футбола, сочиняют всяческие ИДИОТСКИЕ отговорки, чтобы её не устанавливать.
Вот вам и вся борьба с судейской коррупцией в нашем футболе.
Слабое звено и вопиющий БИЧ всего нашего футбола - МАХРОВАЯ судейская КОРРУПЦИЯ!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС и Прядкин всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Дюков про систему ВАР даже не заикается, зато ПИВО проталкивает, чтобы СПАИВАТЬ нашу молодежь.
Для Дюкова СПАИВАТЬ намного легче, чем повести решительную борьбу с судейской коррупцией.
У Дюкова других вопросов хватает, которые надо решать в первую очередь.
Президенту РФС Александру Дюкову надо РАЗОГНАТЬ судейскую МАФИЮ и навести порядок в судействе.
Заставить, в добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке, Прядкина и чиновников РФС с нового сезона 2019/20 ввести VAR на всех соревнованиях РПЛ и ФНЛ, Кубка и Суперкубка России.
Если этого не сделать, то получим нового "старого" Мутко", которого Федун перетащит, ценой вопроса, на свою сторону.
А судейские скандалы будут только НАРАСТАТЬ и топить наш футбол в трясине судейской КОРРУПЦИИ.
Всем же очевидно, что победить судейскую коррупцию в российском футболе можно только с помощью системы видеопомощи судьям VAR.
Пока не установят систему VAR в нашем чемпионате, до тех пор в нашем судействе не будет порядка и ЧЕСТНОСТИ!
Вспомните, как Мутко всё обещал, до чемпионата мира по футболу в России, установить на всех стадионах систему ВАР!
Мутко уже нет, а систему так и не установили и мало того, установку ВАР перенесли на неопределённое время, а чиновники от футбола, сочиняют всяческие ИДИОТСКИЕ отговорки, чтобы её не устанавливать.
Вот вам и вся борьба с судейской коррупцией в нашем футболе.
Слабое звено и вопиющий БИЧ всего нашего футбола - МАХРОВАЯ судейская КОРРУПЦИЯ!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС и Прядкин всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Дюков про систему ВАР даже не заикается, зато ПИВО проталкивает, чтобы СПАИВАТЬ нашу молодежь.
Для Дюкова СПАИВАТЬ намного легче, чем повести решительную борьбу с судейской коррупцией.
К ней уже присоединился и Черчесов и предлагает ставить на здоровье граждан пивные эксперименты.
Для Черчесова чем больше пьют, тем лучше, значит эксперимент, по СПАИВАНИЮ молодёжи России, удался на радость пифным МАФИОЗИ!
Пусть напиваются, а мы потом посмотрим и даже повсеместно внедрим.
Частое употребление слабоалкогольных напитков вызывает сильную зависимость и приводит к алкоголизму.
Употребление именно низкоградусных напитков приучает человека к СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ определённой дозе алкоголя, при этом снимает психологические барьеры и делает его пивозависимым.
Человек ОШИБОЧНО считает, что раз это слабоалкогольный напиток, то его можно НЕМЕРЕННО употреблять и не попасть в зависимость.
Одним из важных сигналов развития алкоголизма является желание снова выпить, чтобы опохмелиться.
Слабоалкогольные напитки вначале не вызывают этого желания, но по мере их частого употребления на стадионе или в других общественных местах, желание выпить становится УГРОЖАЮЩИМ и систематически зависимым.
Злоупотребление слабоалкогольными напитками и алкоголем негативно влияет на здоровье и психику человека и может привести к заболеваниям - гепатиту, гастриту или панкреатиту, к психическим расстройствам и другим тяжелым заболеваниям.
Предотвратить алкоголизм значительно легче, чем потом его лечить и тратить на это огромные деньги.
Пивные бароны спаивают, НЕЩАДНО обогащаются, получая баснословные БАРЫШИ, а лечение производится за счёт государства и ущерб наносится гражданам государства.
В Англии спаивание пивом привело к социальной КАТАСТРОФЕ!!!
Её уже ничем не исправить.
Пиво подтягивает наркоманию и виски и многих подсаживает на НАРКОТУ.
Англичане ДУРЕЮТ на глазах с бешеной социальной скоростью.
Колобков, Прядкин, Дюков, Черчесов, Колосков и другие хотят УТОПИТЬ Россию в пивном УГАРЕ и социально уничтожить российский народ!!!
Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
Раз и НАВСЕГДА!!!
Колобков, Голодец, Дюков, Прядкин, Мейти, Колосков, Черчесов и прочие горе управленцы хотят повысить доходы стадионов за счёт спаивания молодежи ПИВОМ.
Доходы и откаты получают единицы, за счёт спаивания сотни тысяч человек в каждом туре.
Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!
К ней уже присоединился и Черчесов и предлагает ставить на здоровье граждан пивные эксперименты.
Для Черчесова чем больше пьют, тем лучше, значит эксперимент, по СПАИВАНИЮ молодёжи России, удался на радость пифным МАФИОЗИ!
Пусть напиваются, а мы потом посмотрим и даже повсеместно внедрим.
Частое употребление слабоалкогольных напитков вызывает сильную зависимость и приводит к алкоголизму.
Употребление именно низкоградусных напитков приучает человека к СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ определённой дозе алкоголя, при этом снимает психологические барьеры и делает его пивозависимым.
Человек ОШИБОЧНО считает, что раз это слабоалкогольный напиток, то его можно НЕМЕРЕННО употреблять и не попасть в зависимость.
Одним из важных сигналов развития алкоголизма является желание снова выпить, чтобы опохмелиться.
Слабоалкогольные напитки вначале не вызывают этого желания, но по мере их частого употребления на стадионе или в других общественных местах, желание выпить становится УГРОЖАЮЩИМ и систематически зависимым.
Злоупотребление слабоалкогольными напитками и алкоголем негативно влияет на здоровье и психику человека и может привести к заболеваниям - гепатиту, гастриту или панкреатиту, к психическим расстройствам и другим тяжелым заболеваниям.
Предотвратить алкоголизм значительно легче, чем потом его лечить и тратить на это огромные деньги.
Пивные бароны спаивают, НЕЩАДНО обогащаются, получая баснословные БАРЫШИ, а лечение производится за счёт государства и ущерб наносится гражданам государства.
В Англии спаивание пивом привело к социальной КАТАСТРОФЕ!!!
Её уже ничем не исправить.
Пиво подтягивает наркоманию и виски и многих подсаживает на НАРКОТУ.
Англичане ДУРЕЮТ на глазах с бешеной социальной скоростью.
Колобков, Прядкин, Дюков, Черчесов, Колосков и другие хотят УТОПИТЬ Россию в пивном УГАРЕ и социально уничтожить российский народ!!!
Достаточно того, что пиво и так продают на каждом углу.
Хотя НАЗРЕЛА пора ограничить продажу пива в стране.
Пиво очень вредит умственному развитию подрастающего поколения.
Вред очень БОЛЬШОЙ, а исправлять намного сложнее, чем НАВРЕДИТЬ.
Пиво надо ГНАТЬ со стадионов и запретить рекламу!
Раз и НАВСЕГДА!!!
Колобков, Голодец, Дюков, Прядкин, Мейти, Колосков, Черчесов и прочие горе управленцы хотят повысить доходы стадионов за счёт спаивания молодежи ПИВОМ.
Доходы и откаты получают единицы, за счёт спаивания сотни тысяч человек в каждом туре.
Пиво на стадионах – это КРИМИНАЛ!