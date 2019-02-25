Медведев поспорил с Дзюбой, что забьет больше пенальти

25 февраля 2019, 16:16

Новый президент «Зенита» Александр Медведев поспорил с нападающим команды Артемом Дзюбой, что из 10 пенальти забьет ему больше, чем тот забьет ему из пяти.

Еще до своего назначения я вызвал Артема Дзюбу на челлендж, сказав, что забью ему из 10 пенальти больше, чем он забьет мне из пяти. Попрошу вратарей потренироваться со мной, чтобы я выиграл этот челлендж.

Ранее Медведев прокомментировал свое назначение на руководящую должность.