Медведев поспорил с Дзюбой, что забьет больше пенальти

Новый президент «Зенита» Александр Медведев поспорил с нападающим команды Артемом Дзюбой, что из 10 пенальти забьет ему больше, чем тот забьет ему из пяти.
Еще до своего назначения я вызвал Артема Дзюбу на челлендж, сказав, что забью ему из 10 пенальти больше, чем он забьет мне из пяти. Попрошу вратарей потренироваться со мной, чтобы я выиграл этот челлендж.
Ранее Медведев прокомментировал свое назначение на руководящую должность.
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мутные газовые схемы в действии...
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мутные газовые схемы в действии...