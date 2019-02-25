Деменко: «Приятно, что российский футбол вышел из отпуска»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко рассказал о вылете клуба из Кубка России.

Честно говоря, от «Краснодара» я ожидал большего. Рассчитывал, что «быки» после выхода в 1/8 финала Лиги Европы и победы над «Байером», в которую многие не верили, будут на подъеме и проведут встречу с ростовчанами более интересно. По игре же «желто-синие» мне понравились больше. За весь матч краснодарцы практически ничего не создали. По большому счету, у них было две возможности, которыми не воспользовались Шапи и Мартынович. Но это случилось уже после пропущенного гола. Да и моментами эти эпизоды сложно назвать.

Безусловно, приятно, что российский футбол вышел из отпуска. Было интересно посмотреть на «Ростов», обновившийся зимой. Если же говорить о накале, то игра держала в напряжении. Однако «Краснодар» немного разочаровал.