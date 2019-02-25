Медведев: «Переход в „Зенит“ — это серьезный вызов»

Новый президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал свое назначение на руководящую должность.

Я давно интересуюсь футболом, сам поигрывал в него. Конечно, переход в «Зенит» — это серьезный вызов, но опираясь на то, что я делал в спорте до этого, а это и хоккейный клуб СКА , где я являюсь членом совета директоров, и МХЛ, и КХЛ , понимаю, что общие принципы управления спортом, безусловно, есть. Конечно, есть и специфика, и я ее буду учитывать, но в целом новый вызов я воспринял с полным пониманием ответственности и того, насколько «Зенит» находится в центре внимания и футбольной общественности и болельщиков, и всей страны.



Мы будем работать вместе, нам важен каждый элемент большого футбольного дела — а это и спортивная часть, и инфраструктура, и медицина. Мелочей в этом деле нет. Уверен, то, что у нас есть — и база, и академия, и потрясающий стадион — позволят ставить самые высокие цели. И не только ставить, но и достигать их.