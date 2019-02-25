Миллер: «Работа в „Зените“ - новый спортивный вызов для Медведева»

Главный спонсор «Зенита» Алексей Миллер считает, что работа Александра Медведева в «Зените» в качестве президента станет новым спортивным вызовом для него.

Работа в «Зените» - новый спортивный вызов для Медведева. Пожелаем ему успехов на этой ответственной должности.