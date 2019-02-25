Миллер: «Работа в „Зените“ - новый спортивный вызов для Медведева»

Главный спонсор «Зенита» Алексей Миллер считает, что работа Александра Медведева в «Зените» в качестве президента станет новым спортивным вызовом для него.
Работа в «Зените» - новый спортивный вызов для Медведева. Пожелаем ему успехов на этой ответственной должности.
Александр Медведев хорошо известен спортивной России, спортивному Петербургу. При его участии непосредственно создавалась Континентальная хоккейная лига, которая на сегодняшний день по многим аспектам является примером для спортивных организаций. Александр Иванович является одним из руководителей хоккейного клуба СКА, входит в его совет директоров, он хорошо знает вопросы руководства, управления спортом и организации работы спортивного клуба.