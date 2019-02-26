Мигел: «Черышев – очень сильный футболист»

Экс-защитник «Валенсии» и сборной Португалии Мигел поделился мнением о российском хавбеке «Лос Чес» Денисе Черышеве.

Черышев – очень сильный футболист. У «летучих мышей» есть много вариаций в атаке, но Денис именно тот игрок, который может решать эпизоды и показывать красивый футбол. У него хорошие качества нападающего, он умеет забивать голы. Конечно, его будущее в «Валенсии» зависит от решений тренера, схемы команды и вариаций атаки. Но лично я думаю, что Черышев – отличное усиление для испанского клуба.