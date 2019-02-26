Ван Хойдонк: «В Голландии все очень любят Слуцкого за его открытость»

Бывший игрок «Витесса» и сборной Нидерландов Пьер ван Хойдонк поделился мнением о работе Леонида Слуцкого у руля команды из Арнема.

В первую очередь хочется сказать, что Слуцкий — хороший специалист, который всем известен по работе со сборной России.

В Голландии все очень любят Слуцкого за то, что он очень открытый человек и располагает к себе. Если говорить о его команде, то пока она весьма нестабильна. У «Витесса» бывают взлеты и падения. У них отличный подбор футболистов, и они способны на большее, чем имеют сейчас.