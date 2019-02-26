Паулета: «Головин – классный футболист»

Экс-нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Португалии Педру Паулета поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Головин – классный футболист. Уверен, у него хорошее будущее. Он обладает отличными игровыми характеристиками. С другой стороны, не знаю, как сложится судьба Головина в «Монако», эта команда переживает сейчас не самые лучшие времена. Монегаски борются за выживание в чемпионате Франции и уже давно покинули еврокубки. Ситуация очень сложная, но думаю, что россиянин может стать именно тем футболистом, который поможет клубу выправить положение.