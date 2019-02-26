«Енисей» организует развлекательную программу перед игрой с «Ростовом»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Все
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Болгария. Вторая лига
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Ирландия. Премьер-лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • США. МЛС
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 11’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 25’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 12’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
ГлавнаяНовости

«Енисей» организует развлекательную программу перед игрой с «Ростовом»

26 февраля 2019, 14:24
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Пресс-служба «Енисея» сообщает, что клуб рассматривает возможность организации развлекательной программы для болельщиков перед матчем 18-го тура РПЛ против «Ростова».

Встреча между «Енисеем» и «Ростовом» перенесена в Сочи в связи с тем, что домашняя арена красноярского клуба будет задействована под мероприятия Универсиады.

В данный момент мы обсуждаем возможность организации развлекательной программы перед матчем 18-го тура РПЛ в Сочи. Вчера мы прибыли на стадион, все посмотрели, в данный момент прорабатываем различные варианты. Взвесив все за и против и опираясь на бюджет, мы примем решение.

Что касается болельщиков, то в любом случае «Енисей» без поддержки не останется. Часть болельщиков полетит из Красноярска. Другую часть составят красноярцы, которые в свое время перебрались в Краснодарский край.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорин пожаловался на полученные ожоги в СИЗО
Сегодня, 18:47 Комментарии26
«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью вокалиста The Prodigy
Сегодня, 15:03 Комментарии18
Конкуренты «Зенита» в борьбе за титул. Миф или реальность?
Сегодня, 13:30Александр Чистяков в блоге Командный духКомментарии29
Сигурдарсон забил 800-й гол «Ростова» в высшем дивизионе
Вчера, 19:03 Комментарии2
​«Локомотив» 2019: Миранчуки и старая гвардия
02 мартаСтанислав Горин в блоге РПЛ - лучшая лига мира!Комментарии5
РПЛ начала показывать матчи чемпионата на YouTube
01 марта Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
борька
борька
   202 / 882
26 февраля в 21:56
Пак спровоцировал мордобой»: почему Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО
Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся под стражей в СИЗО минимум до 8 апреля. Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу Кокорина и Мамаева и оставил решение Тверского суда Москвы без изменений. По итогам заседания защита форварда «Зенита» приняла решение подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Сам Кокорин отметил, что «следствие просило время до января, скоро март».

26 февраля в Московском городском суде состоялось очередное заседание по делу об участии в драках в центре столицы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, которые обвиняются в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Суд рассмотрел апелляции адвокатов обвиняемых и вынес решение оставить последний вердикт Тверского суда Москвы без изменений.

Таким образом, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий останутся под стражей в Бутырском следственном изоляторе минимум до 8 апреля.

В ходе заседания защита подсудимых вновь настаивала на том, что следствие ведет расследование с нарушением российского законодательства и выносит необоснованные обвинения. В частности, адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик поделился результатами проведенной работы по поиску свидетелей конфликтов, произошедших в центре Москвы, и заявил, что ни один из них не подтвердил участия Кокорина-младшего в потасовках.

«Ознакомившись с материалами дела, мы заявили ходатайство на 300 листах, нами был проведен подробный опрос среди 61 свидетеля, ни один из них не подтвердил вину Кирилла Кокорина. Иных доводов, кроме показаний потерпевших, в материалах дела нет», — приводит слова юриста РИА «Новости».

Представитель Протасовицекого Татьяна Прилипко и вовсе заявила, что обвиняемые не были инициаторома разборок.

«Все допросы экспертов — потакания капризам Пака. Он сам оскорбил этих мальчишек и спровоцировал на мордобой.

Да, можно было побыть под стражей 15-30 суток, но не четыре месяца», — подчеркнула юристка.

Также адвокаты утверждали, что в ходе расследования потерпевшие дали недостоверные данные о своем состоянии здоровья. В частности, защитник Александра Кокорина Андрей Ромашов подчеркнул, что

Денис Пак, заявивший о полученной закрытой черепно-мозговой травме в результате драки с форвардом «Зенита», на самом деле отделался ссадинами на левой руке и спине, о чем свидетельствуют результаты медицинского обследования.

Ромашов также настаивал на освобождении из-под ареста своего клиента по состоянию здоровья. По его словам, Кокорин продолжает испытывать боли в колене после повреждения крестообразных связок, полученного в марте 2018 года.

Сам Кокорин, который, как и остальные обвиняемые, не находился в зале суда, а общался со следствием и судьей по видеосвязи, ограничился саркастическим комментарием в адрес следователей.

«Единственное, что хочу сказать: на предыдущем апелляционном суде следствие попросило чуть-чуть времени до января. Сейчас уже март. Все»,

— передает слова футболиста «Чемпионат.com».

В конечном итоге судья после совещания не стал менять решение Тверского суда о продлении ареста обвиняемых, вынесенное 6 февраля, после чего защита покинула зал суда со словами «цирк какой-то». Кокорины, Мамаев и Протасовицкий вообще никак не отреагировали на это решение, жестом попрощавшись со своими родными, которые присутствовали в зале.

По итогам заседания адвокат хавбека «Краснодара» Игорь Бушманов выразил сожаление в связи с вынесенным вердиктом, отметив, что данный случай не является из ряда вон выходящим.

«Как утверждает статистика, надежд на изменение решения по мере пресечения практически нет. За прошлый год ходатайства следствия о продлении ареста удовлетворялись в 99% случаев. И сегодня чуда не произошло»,

— цитирует юриста РИА «Новости».

Защита Александра Кокорина подтвердила свое намерение обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), о чем заявляла еще 7 февраля. Тогда юристы отложили данное действие до момента рассмотрения апелляции, однако теперь приняли решение начать сбор необходимых документов для подачи жалобы.

«В течение нескольких недель получим копии бумаг и начнем процедуру подачи жалобы в ЕСПЧ. Это пройдет быстро, коммуникация длится около полутора месяцев», — цитирует Ромашова Sport24.

Вячеслав Барик, представляющий интересы Кокорина-младшего, упрекнул следствие в некомпетентности, также подчеркнув, что будет подавать жалобу в ЕСПЧ.

«Мы привели все доводы, основанные на реальном положении вещей. Мне кажется, что следователь даже краснел от того, что он понимает, что формально говорит дежурные фразы. Ни одного довода и контраргумента в ответ на наши приведено не было.

Ребята не должны были так себя вести, но только хулиганство дает основание для содержания под стражей. Суд по сути держит их под стражей незаконно, хотя приговора еще нет, и они по сути реально отбывают срок», — приводит слова Барика Sport24.

Напомним, что 8 октября Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Александр Протасовицкий приняли участие в нескольких драках в центре Москвы. В отношении футболистов было возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 116 («Побои») и 213 («Хулиганство»), однако позже следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи «Побои» на статью 115 — «Легкий вред здоровью». При этом обвинения по самой тяжкой из упомянутых статье — «Хулиганство» — остались в силе.

Все четверо находятся под стражей с 11 октября. Сторона обвинения заверила, что завершит все следственные действия в ближайшие две недели.

«На этой неделе все стороны будут уведомлены о дополнительных следственных действиях, а также все потерпевшие будут знакомиться с дополнительными материалами и экспертизами.

Дополнительные материалы составляют более трех томов, и чтобы все стороны ознакомились с ними, требуется время.

Кроме того, нужно время для того, чтобы направить материалы дела прокурора. Планируем закончить в ближайшие две недели», — рассказала сторона обвинения.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 882
26 февраля в 16:04
Енисею самое время развлекаться!!!
Denkuz
Denkuz
   67 / 882
26 февраля в 16:00
И стихи прочитает Назар.
cska plus
cska plus
   12 / 882
26 февраля в 15:12
Спектакль "три поросёнка".
161регион
161регион
   7 / 882
26 февраля в 15:01
Чиканка мяча???
EAGuar As
EAGuar As
   48 / 882
26 февраля в 15:01
Молодцы
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   87 / 882
26 февраля в 14:41
Набромантаненный Егорка спляшет перед Волерой.
Alladins
Alladins
   43 / 882
26 февраля в 14:40
Две пердивные команды будут играть на чужом поле с весельем.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100