«Енисей» организует развлекательную программу перед игрой с «Ростовом»

Пресс-служба «Енисея» сообщает, что клуб рассматривает возможность организации развлекательной программы для болельщиков перед матчем 18-го тура РПЛ против «Ростова».

Встреча между «Енисеем» и «Ростовом» перенесена в Сочи в связи с тем, что домашняя арена красноярского клуба будет задействована под мероприятия Универсиады.

В данный момент мы обсуждаем возможность организации развлекательной программы перед матчем 18-го тура РПЛ в Сочи. Вчера мы прибыли на стадион, все посмотрели, в данный момент прорабатываем различные варианты. Взвесив все за и против и опираясь на бюджет, мы примем решение.

Что касается болельщиков, то в любом случае «Енисей» без поддержки не останется. Часть болельщиков полетит из Красноярска. Другую часть составят красноярцы, которые в свое время перебрались в Краснодарский край.