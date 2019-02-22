Азмун в огне и яйца Симеоне. Топ-10 событий еврокубковой недели

сегодня, 13:16

Сыграны все первые матчи 1/8 финала в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы завершилась 1/16-я. «Соккер.ру» предлагает читателям традиционный дайджест событий евронедели.

10. 100-й матч Франка Рибери за «Баварию» в еврокубках

Матч на «Энфилд Роуд», где «Ливерпуль» принимал «Баварию» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов не подарил зрителям забитых мячей, зато стал особенным для футболиста, который почти дюжину лет верой и правой служит мюнхенскому клубу. Рибери в концовке второго тайма вышел на замену вместо соотечественника Кингсли Комана, и это событие оказалось не рядовым: игра против «Ливерпуля» стала для Франка 100-й в футболке «Баварии» в соревнованиях под эгидой УЕФА . Здорово, что Рибери успел покорить эту вершину, ведь нынешний сезон, скорее всего, станет для него последним в «Баварии».

9. Минус БАТЭ и «Шахтер», плюс «Динамо»

Следующая остановка – Лига Европы. Засматриваемся на результаты соседей и находим расстроенных поклонников БАТЭ и «Шахтера». Белорусский клуб после домашней победы 1:0 над лондонским «Арсеналом» пропустил три безответных мяча в гостях и вылетел. Кстати, «Эмирейтс Стэдиум» овацией встретил появление на поле Александр Глеба, который успешно выступал за «канониров» в середине прошлого десятилетия. «Шахтер» после домашней ничьей 2:2 крупно проиграл «Айнтрахту» во Франкфурте-на-Майне и тоже покинул этот розыгрыш Лиги Европы, а вот «Динамо» продолжает борьбу. Киевляне минимально обыграли «Олимпиакос» после результативной ничьей на выезде и теперь ждут соперника по 1/8 финала. Официально объявлено, что УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы, так что против «Краснодара» и «Зенита» «Динамо» точно не сыграет.

8. Успехи фаворитов в Лиге Европы

В целом, первый раунд плей-офф Лиги Европы обошелся без крупных сенсаций, все команды, от которых ждут победы в турнире, идут дальше: «Челси», «Арсенал», «Интер», «Севилья» и «Наполи» преодолели стадию 1/16 финала. Из продолжающих борьбу клубов к числу теневых фаворитов можно отнести «Айнтрахт», «Бенфику», «Зальцбург», «Валенсию» и «Зенит». В этом сезоне состав участников в Лиге Европы мощный, все демонстрируют серьезный настрой, так что ждем ярких афиш и любопытных матчей.

7. Альваро Мората - жертва VAR

После матча с «Ювентусом» Альваро Мората признался: «Меня бесит VAR !» Испанский форвард действительно в последние недели стал настоящей жертвой системы видеопомощи арбитрам. В матче с «Юве» гол Мораты отменили из-за того, что он якобы толкнул Кьеллини перед ударом, Альваро сокрушался: «Нужно обладать недюжинной силой, чтобы сдвинуть с места такого парня, как Кьеллини. Попробуйте как-нибудь. Мы с ним хорошо общаемся, он мой друг, но я сказал Джорджо, чтобы он больше так не делал, это некрасиво. Хорошо, что этот эпизод не помешал нам выиграть». Но важен не только этот момент, а контекст: в предшествующих матчу против «Юве» встречах в Ла Лиге с «Бетисом» и «Реалом» Мората падал в штрафной площади и претендовал на пенальти и забивал гол, но и в тех случаях VAR был не на его стороне. Неудивительно, что испанца так бесит это нововведение, остается только найти в себе силы и возлюбить VAR , как должно истинному христианину.

Clear push by Morata. VAR got that one right. Morata close to equalling the amount of Champions League goals he scored for Chelsea (1).

pic.twitter.com/6KA6SOF0oa — Darren (@DF_Arsenal) 20 февраля 2019 г.

6. Нулевой вторник в Лиге чемпионов

«Ливерпуль», «Бавария», «Лион» и «Барселона», знающие толк в атакующем футболе и с яркими футболистами-созидателями в составах, забили на четверых 0 голов в двух вторничных матчах. Всего лишь во второй раз в истории Лиги чемпионов игровой день прошел без забитых мячей, впервые это случилось три года назад, тогда тоже на стадии 1/8 финала со счетом 0:0 завершились матчи «Атлетико» - ПСВ и «Манчестер Сити» - «Динамо Киев».

LYO 0-0 FCB (FT)

LIV 0-0 BAY (FT)



Segundo doble 0-0 en un mismo día de octavos de final, en TODA la historia de la Champions League. El primero fue el 15 de marzo de 2016 (Atleti 0-0 Psv y City 0-0 Dinamo Kiev). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 19 февраля 2019 г.

5. Поражение «Ювентуса» и голы уругвайских защитников

Противостояние «Атлетико» и «Ювентуса», волей жребия случившееся уже в 1/8 финала, называют даже скрытым финалом. Эти команды за последние пять лет по два раза участвовали в реальных финалах Лиги чемпионов, но ни разу не выиграли с четырех совместных попыток. Первая серия очной схватки осталась за «Атлетико», который после равного первого тайма на «Ванда Метрополитано» (именно на этом стадионе будет разыгран Кубок чемпионов 1 июня) сумел прибавить во второй половине. Форварды Диего Коста и Антуан Гризманн свои моменты упустили, Альваро Мората забил, но с нарушением правил, как подсказал VAR , зато уругвайские центральные защитники «матрасников» были беспощадны. Сначала Хосе-Мария Хименес, а потом и Диего Годин поразили ворота «Ювентуса», обеспечив «Атлетико» серьезное преимущество перед ответной игрой в Турине – 2:0.

4. Шоу с двумя пенальти в Гельзенкирхене

Самый крутой по содержанию и сценарию из первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов состоялся в Гельзенкирхене, хотя заранее не думалось, что «Шальке» сможет создать «Манчестер Сити» хоть какие-то проблемы. «Кобальтовые» начали с быстрого пропущенного мяча после грубой ошибки, но еще в первом тайме вышли вперед благодаря двум точным ударам Набиля Бенталеба с одиннадцатиметровой отметки. Гвардиола заметно нервничал и не стал спокойнее после удаления Николаса Отаменди в середине второго тайма, однако в меньшинстве «горожане» сумели прибавить и не только ушли от поражения, но и вырвали победу в гостях. Сумасшедший удар со штрафного удался Лерою Сане – воспитаннику «Шальке», а победный гол забил Рахим Стерлинг с передачи вратаря Эдерсона.

3. Жесты Роналду и Симеоне

Пожалуй, даже больше футбола и результата после матча «Атлетико» - «Ювентус» обсуждали жесты Роналду и Симеоне. Криштиану показывал пятерню и объяснял, что выиграл ровно столько Кубков чемпионов, и это на пять больше, чем у «Атлетико» за всю историю.

В свою очередь, Диего хватал себя за причинное место во время празднования голов, чтобы показать, что у его команды есть яйца. Да в этом вроде никто и не сомневался. Если кто-то еще не ознакомился с подробностями, то вы найдете их здесь, а Симеоне тем временем ждет решения УЕФА . Его снова могут дисквалифицировать, напомню, что в прошлом году Эль Чоло нарвался на бан по другой причине и не мог руководить «Атлетико» в четырех еврокубковых матчах.

To VAR ,



Yours sincerely, Diego Simeone pic.twitter.com/Wic1D97tST — Sean (@SeanWalkerSport) 20 февраля 2019 г.

1-2. Игра Сердара Азмуна и успех «Зенита»

На этот раз на вершине рейтинга сразу два победителя, потому что невозможно выделить чей-то один успех. Попадание в 1/8 финала и «Зенита», и «Краснодара» одинаково ценно. «Сине-бело-голубым» после минимального поражения в Стамбуле нужно было брать реванш у «Фенербахче» на своем поле, и команда Сергея Семака с блеском выполнила поставленную задачу. Блестящую игру провел зимний новичок «Зенита» Сердар Азмун, который записал на свой счет результативную передачу и два забитых мяча. «Зенит» продолжает борьбу за Кубок УЕФА , «Фенербахче» остается только пожелать успехов в борьбе за выживание в Турецкой Суперлиге.

1-2. Гол джокера и победная ничья «Краснодара»

Не менее напряженным получилось соперничество «Байера» и «Краснодара». Почти три часа без забитых мячей, близость овертайма и решающий гол парня со славой джокера: Магомед-Шапи Сулейманов показал свой талант с новой стороны – реализовал штрафной изящным ударом, заставив партнеров и поклонников «быков» ликовать. И пусть «Байер» быстро ответил своим голом, и интрига держалась до последней секунды, именно гол Сулейманова стал решающим в этом непростом противостоянии достойных соперников.