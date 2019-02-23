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Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
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Абрамович может приобрести «Рубин»

23 февраля 2019, 11:06

Сообщается, что владелец «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович в феврале провел неделю в Казани.

Олигарх приехал в столицу Татарстана ради процедуры детокса в элитном спа-комплексе, совладельцем которого является супруга президента республики Рустама Минниханова.

Также отмечается, что Абрамович мог обсудить возможность приобретения «Рубина».

В данный момент «Рубин» испытывает серьезные финансовые проблемы: клуб должен зарплаты футболистам и компенсации за трансферы другим командам. 

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Все комментарии
grazie100
grazie100
   344 / 887
26 февраля в 13:58
Ну ты даёшь заяц, похоже у тебя не только с глазами проблема ..
grazie100
grazie100
   344 / 887
26 февраля в 13:49
Денег нет , но вы держитесь !
Контуженый
Контуженый
   423 / 887
24 февраля в 12:44
Когда родился татарин, еврей заплакал
war4ar
war4ar
24 февраля в 03:41
Да не будет он покупать рубин , город неособо футбольный , в лучшем случае поможет деньгами . Пусть наши богатеи берут в клуб в Сочи и строят супер клуб , по примеру Краснодара
Alladins
Alladins
   45 / 887
24 февраля в 03:21
Вроде бы не 1 апреля.
Козинак
Козинак ответил Ravshan878
   540 / 887
23 февраля в 23:30
Охринително, тачки,шмачки
Ravshan878
Ravshan878 ответил Козинак
   28 / 887
23 февраля в 20:49
Привет ЭСТЭЛЛО !). .Ну ЮЛЯ.
Давненько не слышно. Как жизни?
Телогрейка
Телогрейка
   718 / 887
23 февраля в 20:16
Предстпвляю купит себе Абрамович Рубин и начнется у мюллера диарея как и раньше, как попадауют на казанскую команду так получают люлей по самое не хочу...
Козинак
Козинак
   540 / 887
23 февраля в 20:07
Одного троллейбуса мало,надо ещё один
tolctoy
tolctoy ответил Leha-ha50
   518 / 887
23 февраля в 19:48
Слухи с новостями путать не надо!!!
Да я вроде не путаю,что пишут то и комментирую.
tolctoy
tolctoy ответил RIR68
   518 / 887
23 февраля в 19:45
от радости. 6 очков в кармане!!!
Нет,что больше денег не будет.
mars6791
mars6791 ответил Ко Чегара
   253 / 887
23 февраля в 18:54
А зачем еврею татарва? Давно прошли те времена,когда,путем админресурса в честь 1000-ти летия татарвы,Рубин за уши притягивали к картонному чемпионству. Теперь это обычное убыточное дно,на которое ходить 2,5 человека.
Не понимаю, вы Абрамовича отговариваете от покупки, и рассказываете ему об ужасах РПЛ, или Рубин запугиваете евреями, или сбиваете цену ))).
Сантус
Сантус
   82 / 887
23 февраля в 17:45
Абрамовичу могли "сделать предложение" в виде принятия на себя социальной ответственности за судьбу российского футбола.) Если так то только из Кремля.)Так было не раз,Чукотка,тренер сборной,Слуцкий....)Что то же он делал неделю в городе.Спа салоны есть и поближе....:)Впарить конечно заманчиво,местный бюджет уже не тянет....)
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 887
23 февраля в 17:42
Абрамович не будет заниматься убыточным делом!!!
starche
starche
   138 / 887
23 февраля в 17:25
Абрам "не выбрасывает деньги на ветер."
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   585 / 887
23 февраля в 17:17
Лучше б Крылья- эти черти с республик не ходят на футбол lol.
dok66
dok66
   352 / 887
23 февраля в 17:10
Роману предложили за рюмкой чая . Он отказался . Но разговор-то был )
Ко Чегара
Ко Чегара
   602 / 887
23 февраля в 17:09
А зачем еврею татарва?
Давно прошли те времена,когда,путем админресурса в честь 1000-ти летия татарвы,Рубин за уши притягивали к картонному чемпионству.
Теперь это обычное убыточное дно,на которое ходить 2,5 человека.
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
23 февраля в 17:09
Конечно может... и не только Рубин...
Ravshan878
Ravshan878 ответил Serg3.12
   28 / 887
23 февраля в 16:55
Привет Серёга. ) Всех с праздником. .Писатели Генералы , Адмиралы ,Офицеры и Солдаты. 🥂🍾
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
23 февраля в 16:38
Ростов реально вариант гораздо лучше! Во первых по наполняемости, во вторых амбициозный тренер и в третьих команду укреплять нужно по нескольким позициям! В Рубине чтоб ходили на футбол нужно продать Акбарс, Зенит (волейбол) и Уникс, вот тогда возможно на половину стадион заполнят.
Serg3.12
Serg3.12
   38 / 887
23 февраля в 15:49
Заметка не ко времени
В апреле надо было)
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   28 / 887
23 февраля в 15:34
Катёнок вернулся .Пусть покупает отличный вариантов для всех.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Sysanin101
   30 / 887
23 февраля в 15:22
А что??? А вдруг! Роман купит Рубин. Сдались ему эти англичане. Деньги надо вкладывать в российский футбол. Рубин, с Курбаном Бердыевом во главе, вполне годится для успешного вложения средств.
Это практически исключено. Рома слишком опытный и прагматичный, чтобы вваливать деньги в эту безнадегу. Там в любом случае в среднем 3-3,5 тысяч ходит на футбол. Если уж покупать с перспективой, то это Сочи ( ФНЛ) или Ростов. Но все это вряд ли.
Sysanin101
Sysanin101
   468 / 887
23 февраля в 15:13
А что???
А вдруг! Роман купит Рубин.
Сдались ему эти англичане.
Деньги надо вкладывать в российский футбол.
Рубин, с Курбаном Бердыевом во главе, вполне годится для успешного вложения средств.
mars6791
mars6791
   253 / 887
23 февраля в 15:06
Soccer прекращай травить/дразнить злопыхателей Рубина , всего лишь слух , а слюней летит в разные стороны. А вот за руководство Татарстана стыдно, успешный когда-то клуб летит к краху - к сведению руководства ,футбол это спорт №1 .
drug01
drug01
   114 / 887
23 февраля в 15:02
Давно пора в России налоги платить.....?
wingback
wingback
   174 / 887
23 февраля в 14:57
Ради процедуры декокса...
mars6791
mars6791 ответил bsww
   253 / 887
23 февраля в 14:49
Уж лучше бы ЦСКА помог, купил бы ноунейма за 10 млн евро и тут же продал обратно за 1 евро. А у ЦСКа будет хотя бы ежегодная покупка игрока за 10 млн евро. ЦСКА уже который год в ЛЧ играет, мог бы каждый сезон покупать игрока за 10 млн евро, ну или несколько на 10 млн. С учётом трансферной политики ЦСКА, они купят игрока за 15 млн только с 2-3 траншами, как Марио в своё время. А так 10 - максимум
Что то вы так заумно и путано описали все эти комбинации - 10 лямов туда , 10 обратно, думаю Абрамович испугается играть в такие "шахматы".
Баба Яга против
Баба Яга против ответил cska1948
23 февраля в 14:44
Если не ошибаюсь, то по правилам ФИФА один человек не может быть владельцем двух и более футбольных клубов. А это значит, что прежде чем купить что-то ненужное(Рубин), Абрамовичу надо продать что-то ненужное(Челси). А это вряд ли.
Ну он как честный джентльмен оформит Рубин на Бердыева
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