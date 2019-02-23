Абрамович может приобрести «Рубин»

23 февраля 2019, 11:06

Сообщается, что владелец «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович в феврале провел неделю в Казани.

Олигарх приехал в столицу Татарстана ради процедуры детокса в элитном спа-комплексе, совладельцем которого является супруга президента республики Рустама Минниханова.

Также отмечается, что Абрамович мог обсудить возможность приобретения «Рубина».

В данный момент «Рубин» испытывает серьезные финансовые проблемы: клуб должен зарплаты футболистам и компенсации за трансферы другим командам.