Абрамович может приобрести «Рубин»

Сообщается, что владелец «Челси», российский миллиардер Роман Абрамович в феврале провел неделю в Казани.
Олигарх приехал в столицу Татарстана ради процедуры детокса в элитном спа-комплексе, совладельцем которого является супруга президента республики Рустама Минниханова.
Также отмечается, что Абрамович мог обсудить возможность приобретения «Рубина».
В данный момент «Рубин» испытывает серьезные финансовые проблемы: клуб должен зарплаты футболистам и компенсации за трансферы другим командам.
Давненько не слышно. Как жизни?
Давненько не слышно. Как жизни?
Давно прошли те времена,когда,путем админресурса в честь 1000-ти летия татарвы,Рубин за уши притягивали к картонному чемпионству.
Теперь это обычное убыточное дно,на которое ходить 2,5 человека.
Давно прошли те времена,когда,путем админресурса в честь 1000-ти летия татарвы,Рубин за уши притягивали к картонному чемпионству.
Теперь это обычное убыточное дно,на которое ходить 2,5 человека.
В апреле надо было)
В апреле надо было)
А вдруг! Роман купит Рубин.
Сдались ему эти англичане.
Деньги надо вкладывать в российский футбол.
Рубин, с Курбаном Бердыевом во главе, вполне годится для успешного вложения средств.
А вдруг! Роман купит Рубин.
Сдались ему эти англичане.
Деньги надо вкладывать в российский футбол.
Рубин, с Курбаном Бердыевом во главе, вполне годится для успешного вложения средств.