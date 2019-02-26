Глава Мордовии: «Наш стадион в десятке лучших - это большое достижение»

Глава Республики Мордовия Владимир Волков считает «большим достижением» вхождение стадиона «Мордовия Арена» в десятку финалистов премии «Лучшая арена 2018 года».

Для нас это очень приятная новость. Вхождение в десятку лучших спортивных арен мира по итогам 2018 года - это очень большое достижение. Эксперты оценивают стадионы по многим параметрам, это и качество произведенных работ, архитектура, удобство расположения в городе, комфорт для игроков и зрителей. На стадионе «Мордовия Арена» были успешно проведены матчи чемпионата мира по футболу, думаю, этот факт также учитывался.